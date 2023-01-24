В каких случаях нужна эндоскопия: 7 распространенных ситуаций

Всем известными колоноскопией и гастроскопией перечень эндоскопических методов не ограничивается. Сегодня без применения приборов и инструментов, позволяющих осматривать организм изнутри и проводить самые разные манипуляции в теле, не обойтись в различных областях медицины. О том, когда пациентам назначают эндоскопию, рассказывает Павел Павлов, к. м. н., заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского университета.

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Подозрение на гастрит и язву

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«Голодные» боли в животе, рвота, тошнота, снижение аппетита и потеря веса – это симптомы, указывающие на гастрит. Похожие неприятные ощущения может также вызывать язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Золотой» стандарт диагностики этих болезней – гастроскопия. Для ее проведения используется электронный видеогастроскоп, который позволяет получать высококачественное изображение. При необходимости обследование «глазом» дополняют и биопсией, в ходе которой отщипывают небольшой кусочек тканей для анализа.



Гастроскопия сегодня куда менее дискомфортна, чем 10-20 лет назад: сейчас есть возможность использовать очень тонкие и гибкие трубки, которые практически не ощущаются при введении. Процедуру можно сделать более комфортной, проводя ее в условиях медикаментозного сна. Павлов Павел Владимирович Заведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)

Необходимость в колоноскопии

Для обследования нижних отделов пищеварительного тракта назначается колоноскопия. Многие пациенты опасаются этой процедуры, но сегодня и ее можно провести с минимальным комфортом. По словам медика, колоноскопия требует тщательной подготовки со стороны пациентов: важно соблюдать все рекомендации, который даст врач.

В ходе колоноскопии можно обнаружить новообразования в кишечнике, взять фрагменты тканей для проведения биопсии. Колоноскопию назначают при появлении крови и слизи в кале, проблемах со стулом. Кроме того, делать это исследование нужно каждому после 45 лет даже, если нет никаких жалоб – это поможет выявить возможные проблемы, в том числе онкологические заболевания, на ранних стадиях.

Павлов Павел Владимирович Заведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)

Обнаружение и удаление новообразований

Современная эндоскопия позволяет не только обнаружить, но и удалить большинство новообразований. Раньше ее возможности исчерпывались удалением полипов на ножке, но сегодня можно убрать плоские новообразования.

С помощью эндоскопических методов можно обнаружить не только рак на ранней или продвинутой стадии, но и так называемое предраковое состояние, например, атрофические изменения слизистой. Их своевременное выявление очень важно, так как это позволяет или удалить их (часто малоинвазивно и тоже с помощью эндоскопии), или назначить консервативную терапию.

Павлов Павел Владимирович Заведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)

Установка стентов и стом

Применяя эндоскопические методы, можно значительно улучшить качество жизни пациентов. Как рассказал Павел Павлов, с их помощью устанавливают стенты, которые расширяют просвет пищевода или дыхательных путей, восстанавливая возможность нормального приема пищи или дыхания.

Эндоскопию также используют для установки стом. Для того, чтобы вывести гастростому, сейчас не требуется серьезная хирургическая операция. Сделать это тем пациентам, которые не могут проглатывать пищу самостоятельно, можно с помощью эндоскопических методов всего за 10 минут. Это менее травматично, а кроме того, пациенты после такой операции восстанавливаются гораздо быстрее.

Остановка внутренних кровотечений

Без эндоскопии сегодня не обходятся и при борьбе со внутренними кровотечениями, которые могут быть смертельно опасны. Кровотечение из пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки развиваются на фоне пептических язв, расширения вен, повреждении целостности слизистых. С помощью эндоскопии останавливать их стало проще и эффективнее, причем еще пару десятилетий назад это звучало как фантастика.

Павлов Павел Владимирович Заведующий отделением диагностичеcкой и лечебной эндоскопии Университетской клинической больницы №2 (Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России)

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