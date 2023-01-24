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1 час назад

7 привычек, которые помогут избежать деменции

Мария Каткова

Как показывает статистика, ежегодно количество людей, болеющих деменцией, среди пожилых, увеличивается. Существуют признаки, по которым можно диагностировать раннее развитие деменции. Однако даже в таком случае избежать тяжелой стадии болезни не удастся, можно лишь поддерживать и купировать симптомы. Ученые выявили привычки, которые помогают в профилактике деменции. О них — в материале “Рамблера”.

7 привычек, которые помогут избежать деменции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые из Шанхайского университета провели исследование и опубликовали его в журнале Neurology. Они проанализировали базу, состоящую из 168 тысяч данных различных людей и оценили риски развития деменции и образ жизни, который вели люди старше 60 лет. Выяснилось, что у людей, которые придерживаются семи здоровых привычек, риск деменции сократился на 54%.

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Отказ от курения

Никотин негативно влияет на сосуды и способствует появлению множества заболеваний: от гипертонии до рака. Стоит помнить, что никотин влияет не только на дыхательную систему, но и на состояние зубов, десен и полости рта.

Невролог дала советы по снижению риска развития деменции

Умеренное употребление алкоголя

Если ранее ВОЗ называли безопасные порции алкоголя, то новые исследования показывают, что лучше полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Они также влияют на сосуды, а последствия распада алкоголя ухудшают общее самочувствие и имеют негативные последствия на весь организм.

Регулярная физическая активность

Не секрет, что физическая активность позволяет не только держать себя в форме, но и способствует ускорению обмена веществ. Также некоторые виды спорта улучшают нейронные связи в мозге.

Достаточное количество сна ежедневно

Нормальным здоровым сном считается тот, который длится от 7 до 9 часов. За это время организм успевает отдохнуть и набирает достаточное количество сил для новой работы. Если не давать ему отдых, то он будет работать со сбоями, в том числе и в голове.

Здоровое питание

Стоит помнить, что питание должно быть не только здоровым, но и сбалансированным. Каждый прием пищи должен включать себя белки и клетчатку в определенном количестве. Пожилым рекомендуется употреблять меньше сахара и добавлять в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки: овощи и фрукты.

Просмотр телевизора менее 4 часов в день

Стоит сократить ежедневное телесмотрение, а свободное время потратить на саморазвитие. Например, чтение книг, рисование, спорт или изучение чего-то нового.

Частые социальные контакты

Ученые уверяют, что чем больше у человека социальных контактов, тем лучше работает его мозг. Кроме того, социальные контакты с другими людьми могут помогать поддерживать физическую активность и всестороннее развитие.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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