7 привычек, которые помогут избежать деменции

Как показывает статистика, ежегодно количество людей, болеющих деменцией, среди пожилых, увеличивается. Существуют признаки, по которым можно диагностировать раннее развитие деменции. Однако даже в таком случае избежать тяжелой стадии болезни не удастся, можно лишь поддерживать и купировать симптомы. Ученые выявили привычки, которые помогают в профилактике деменции. О них — в материале “Рамблера”.

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Ученые из Шанхайского университета провели исследование и опубликовали его в журнале Neurology. Они проанализировали базу, состоящую из 168 тысяч данных различных людей и оценили риски развития деменции и образ жизни, который вели люди старше 60 лет. Выяснилось, что у людей, которые придерживаются семи здоровых привычек, риск деменции сократился на 54%.

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Отказ от курения

Никотин негативно влияет на сосуды и способствует появлению множества заболеваний: от гипертонии до рака. Стоит помнить, что никотин влияет не только на дыхательную систему, но и на состояние зубов, десен и полости рта.

Умеренное употребление алкоголя

Если ранее ВОЗ называли безопасные порции алкоголя, то новые исследования показывают, что лучше полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Они также влияют на сосуды, а последствия распада алкоголя ухудшают общее самочувствие и имеют негативные последствия на весь организм.

Регулярная физическая активность

Не секрет, что физическая активность позволяет не только держать себя в форме, но и способствует ускорению обмена веществ. Также некоторые виды спорта улучшают нейронные связи в мозге.

Достаточное количество сна ежедневно

Нормальным здоровым сном считается тот, который длится от 7 до 9 часов. За это время организм успевает отдохнуть и набирает достаточное количество сил для новой работы. Если не давать ему отдых, то он будет работать со сбоями, в том числе и в голове.

Здоровое питание

Стоит помнить, что питание должно быть не только здоровым, но и сбалансированным. Каждый прием пищи должен включать себя белки и клетчатку в определенном количестве. Пожилым рекомендуется употреблять меньше сахара и добавлять в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки: овощи и фрукты.

Просмотр телевизора менее 4 часов в день

Стоит сократить ежедневное телесмотрение, а свободное время потратить на саморазвитие. Например, чтение книг, рисование, спорт или изучение чего-то нового.

Частые социальные контакты

Ученые уверяют, что чем больше у человека социальных контактов, тем лучше работает его мозг. Кроме того, социальные контакты с другими людьми могут помогать поддерживать физическую активность и всестороннее развитие.