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1 час назад

Правда ли, что “Виагра” снижает риск преждевременной смерти

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Американские ученые провели исследование, результаты которого говорят о том, что употребление такого лекарственного препарата как "Виагра" уменьшает риск преждевременной смерти на целых 25%.

Правда ли, что “Виагра” снижает риск преждевременной смерти
Фото: UnsplashUnsplash

Данное средство обычно назначается мужчинам старше 50 лет для лечения эректильной дисфункции, однако, как оказалось, этим его влияние на организм не ограничивается. В исследовании приняли участие более 70 тысяч мужчин и результаты показали, что у тех из них, кто проходил терапию с использованием "Виагры", сердечно-сосудистые заболевания развивались на 40% реже нежели у тех, кто не принимал препараты той группы, в которую входит "Виагра". К этой группе относятся все лекарственные средства на основе ингибиторов фосфодиэстеразы.

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"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, каким образом "Виагра" влияет на продолжительность жизни и почему благодаря этому препарату на 17% снижается риск развития сердечной недостаточности, как утверждают в исследовании.

"Виагра" в первую очередь действительно используется для лечения эректильной дисфункции. Но это всего лишь одно из показаний. Второе — применение по кардиологическому профилю у больных с хронической сердечной недостаточностью. Лекарство назначается с целью компенсации сердечного выброса. Такие пациенты употребляют препарат на постоянной основе, и это влияет на увеличение продолжительности жизни. Это давно известный факт. Все дело в том, что сам эффект "Виагры" направлен на увеличение кровотока. И увеличение кровотока к сердечной мышце используется в подобных ситуациях как важное свойство препарата.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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