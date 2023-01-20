Правда ли, что “Виагра” снижает риск преждевременной смерти

Данное средство обычно назначается мужчинам старше 50 лет для лечения эректильной дисфункции, однако, как оказалось, этим его влияние на организм не ограничивается. В исследовании приняли участие более 70 тысяч мужчин и результаты показали, что у тех из них, кто проходил терапию с использованием "Виагры", сердечно-сосудистые заболевания развивались на 40% реже нежели у тех, кто не принимал препараты той группы, в которую входит "Виагра". К этой группе относятся все лекарственные средства на основе ингибиторов фосфодиэстеразы.