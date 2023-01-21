Что делать, если стреляет в ухе

Острая кратковременная и приступообразная боль в ухе называется стреляющей. Почему она возникает и когда необходимо срочно обращаться к врачу, читайте в статье «Рамблера».

Ухо представляет собой орган слуха, состоящий из трех частей. Если воспаление локализуется в ушной раковине и слуховом проходе, вероятнее всего, вы столкнулись с отитом.

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Слуховой нерв дает болезненные ощущения. Он находится в зоне воспаления и в результате человек ощущает «стреляющие боли». Воспаление слухового прохода требует обязательного лечения. До осмотра у врача можно использовать антисептики: мирамистин, окомистин, который можно использовать для закапывания слуховых проходов в шах. Также можно использовать противовоспалительную мазь, которая окажет хороший эффект. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Отит развивается из-за избытка влаги (поэтому часто возникает у пловцов), повреждения вследствие неаккуратной механической чистки ушей, а также длительного ношения наушников-вкладышей, берушей, которое привело к раздражению тканей и присоединению инфекции.

Средним ухом называют пространство между барабанной перепонкой и внутренним ухом. Оно соединяется с верхней частью глотки евстахиевой трубой. Воспаление в среднем ухе – это средний отит. Он возникает вследствие наполнения органа жидкостью и инфекции верхних дыхательных путей с отеком евстахиевых труб. Это состояние опасно тем, что барабанная перепонка может быть перфорирована.

При отеке или разрастании глоточных миндалин (из-за синусита, ОРВИ, аллергии, гриппа) с последующим нарушением работы евстахиевой трубы может также возникать острая боль в ухе.

Внутреннее ухо представляет собой лабиринт в форме улитки. Он преобразует звуковые колебания из среднего уха в электрические сигналы. «Улитка» соединяется с каналами, заполненными жидкостью, — это вестибулярный аппарат, который отвечает за ощущение равновесия. И внутреннее ухо тоже может воспалиться (из-за гриппа или ОРВИ). Это заболевание называется лабиринтит.

Срочно обратиться к врачу необходимо, если кроме стреляющей боли вы чувствуете, как общее самочувствие ухудшилось, возник отек и краснота вокруг уха, из него вытекает жидкость, возникла кратковременная тугоухость, началась лихорадка. И конечно же, если в органе слуха находится инородный предмет.