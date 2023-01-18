Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
2 часа назад

Как быстро вылечить простуду

Мира Маркина
Симбирцева Анна Сергеевнаэксперт

Вовсю бушует сезон вирусных инфекций, а потому каждому интересно будет узнать, какими способами простудное заболевание можно победить как можно скорее и с меньшими потерями. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, "Рамблер" поговорил с экспертом, врачом-терапевтом Анной Симбирцевой.

Как быстро вылечить простуду
Фото: UnsplashUnsplash

Простуда - это вирусное заболевание, симптомами которого являются кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела и слабость. Лечение простуды заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для иммунной системы, благодаря которым размножение вируса будет подавлено и его частицы выведутся из организма.

Видео дня
Условия, в которых вирусы не размножаются, а постоянно выводятся из организма – влажность воздуха не менее 40% в помещении, где находится больной; циркулирующий воздух – необходимо проветривать помещения; влажные слизистые, с которых механически удаляются вирусные частицы – необходимо промывать полость носа, полоскать горло солевыми растворами (обычно рекомендуют не менее 3 раз в день); достаточное количество жидкости (питьевой режим не менее 1,5-2 л жидкости в сутки) – это помогает слизистым оболочкам оставаться влажными и поддерживать местную иммунную защиту; для увеличения выработки слюны можно рассасывать леденцы; для иммунной системы важен достаточный отдых и нормальный режим сна, а также отсутствие дефицита или недостаточности витамина D.
Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Чем больше из вышеперечисленных условий получится соблюдать, тем легче организму будет справиться с вирусами и тем быстрее пройдет простуда, как утверждает специалист.

Терапевт назвал "нормальную" продолжительность простуды

Частое мытье рук, дезинфекция смартфона и влажная уборка помещений также способствуют уменьшению количества вирусов в окружающем пространстве, поэтому тоже могут ускорить процесс выздоровления.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители