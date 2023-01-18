Как быстро вылечить простуду

Вовсю бушует сезон вирусных инфекций, а потому каждому интересно будет узнать, какими способами простудное заболевание можно победить как можно скорее и с меньшими потерями. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, "Рамблер" поговорил с экспертом, врачом-терапевтом Анной Симбирцевой.
Простуда - это вирусное заболевание, симптомами которого являются кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела и слабость. Лечение простуды заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для иммунной системы, благодаря которым размножение вируса будет подавлено и его частицы выведутся из организма.
Чем больше из вышеперечисленных условий получится соблюдать, тем легче организму будет справиться с вирусами и тем быстрее пройдет простуда, как утверждает специалист.
Частое мытье рук, дезинфекция смартфона и влажная уборка помещений также способствуют уменьшению количества вирусов в окружающем пространстве, поэтому тоже могут ускорить процесс выздоровления.