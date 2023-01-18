Как быстро вылечить простуду

Условия, в которых вирусы не размножаются, а постоянно выводятся из организма – влажность воздуха не менее 40% в помещении, где находится больной; циркулирующий воздух – необходимо проветривать помещения; влажные слизистые, с которых механически удаляются вирусные частицы – необходимо промывать полость носа, полоскать горло солевыми растворами (обычно рекомендуют не менее 3 раз в день); достаточное количество жидкости (питьевой режим не менее 1,5-2 л жидкости в сутки) – это помогает слизистым оболочкам оставаться влажными и поддерживать местную иммунную защиту; для увеличения выработки слюны можно рассасывать леденцы; для иммунной системы важен достаточный отдых и нормальный режим сна, а также отсутствие дефицита или недостаточности витамина D.



Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина