Первый в мире имплант для лечения депрессии: как это работает

Inner Cosmos, новая нейротехнологическая компания, основанная предпринимателем Мероном Грибетцем, представила свой первый нейронный имплантат для лечения депрессии. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Нейротехнологическая компания Inner Cosmos создала то, что она называет «цифровой таблеткой для разума», крошечный имплантат, похожий на кохлеарный имплантат.

Депрессия является крупнейшим хроническим заболеванием в мире, от которого еще до COVID-19 пострадали 241 миллион человек. Это число увеличилось вдвое после начала пандемии.

По прогнозам, к 2030 году психические расстройства будут стоить во всем мире 16 триллионов долларов. Для Грибеца этот огромный сегмент медицины представляет собой рынок, готовый к революционным изменениям. Он объединился с нейрохирургом Эриком Лейтхардтом, пионером лазерной нейрохирургии, чтобы разработать интерфейс мозг-компьютера (BCI), который минимально встраивается в голову. Крошечный имплант вводится под кожу и неинвазивно прилегает к черепу.

Уникальный дизайн системы состоит из двух частей. Во-первых, это имплантат размером с ноготь. Он имплантируется под кожу и незаметно прилегает к черепу. Другая часть — это «капсула», сама по себе довольно маленькая, которая защелкивается на волосах для питания устройства. Психиатр программирует это устройство, Power или Data Pod, и настраивает его, перемещая циферблаты, в соответствии с потребностями каждого отдельного пациента.

Датчики постоянно контролируют имплантат. Врач может проверить приборную панель, чтобы увидеть, как работает мозг их пациентов в режиме реального времени. Недавно компания получила разрешение FDA Investigational Device Exemption на проведение первого исследования на людях.