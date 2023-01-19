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43 минуты назад

Первый в мире имплант для лечения депрессии: как это работает

Диана Товсепова

Inner Cosmos, новая нейротехнологическая компания, основанная предпринимателем Мероном Грибетцем, представила свой первый нейронный имплантат для лечения депрессии. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Первый в мире имплант для лечения депрессии: как это работает
Фото: PxherePxhere

Нейротехнологическая компания Inner Cosmos создала то, что она называет «цифровой таблеткой для разума», крошечный имплантат, похожий на кохлеарный имплантат.

Депрессия является крупнейшим хроническим заболеванием в мире, от которого еще до COVID-19 пострадали 241 миллион человек. Это число увеличилось вдвое после начала пандемии.

По прогнозам, к 2030 году психические расстройства будут стоить во всем мире 16 триллионов долларов. Для Грибеца этот огромный сегмент медицины представляет собой рынок, готовый к революционным изменениям. Он объединился с нейрохирургом Эриком Лейтхардтом, пионером лазерной нейрохирургии, чтобы разработать интерфейс мозг-компьютера (BCI), который минимально встраивается в голову. Крошечный имплант вводится под кожу и неинвазивно прилегает к черепу.

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Уникальный дизайн системы состоит из двух частей. Во-первых, это имплантат размером с ноготь. Он имплантируется под кожу и незаметно прилегает к черепу. Другая часть — это «капсула», сама по себе довольно маленькая, которая защелкивается на волосах для питания устройства. Психиатр программирует это устройство, Power или Data Pod, и настраивает его, перемещая циферблаты, в соответствии с потребностями каждого отдельного пациента.

Датчики постоянно контролируют имплантат. Врач может проверить приборную панель, чтобы увидеть, как работает мозг их пациентов в режиме реального времени. Недавно компания получила разрешение FDA Investigational Device Exemption на проведение первого исследования на людях.

Inner Cosmos недавно завершила этап начального финансирования на сумму 10 миллионов долларов, который возглавил тель-авивский венчурный фонд Lool Ventures с участием, в частности, KittyHawk VC и Loup Ventures.

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