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14 минут назад

Ученые нашли препарат, снижающий симптомы депрессии за два часа

Мира Маркина

Специалисты Нанкинского медицинского университета в Китае нашли препарат, который снижает симптомы депрессии за два часа. Результаты работы опубликованы журнале Science.

Создан препарат для лечения депрессии за два часа
Фото: UnsplashUnsplash

По словам ученых, традиционные антидепрессанты повышают уровень серотонина в мозге. Однако для эффективного воздействия им требуется несколько недель.

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В новой работе специалисты использовали иной подход. Они создали препарат, который влияет не на количество серотонина, а на активность нейронов, которые серотонин улавливают. В результате количество гормона повышается мозге буквально за два часа.

Ранее был назван продукт, помогающий бороться с депрессией.

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