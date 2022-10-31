Создан препарат для лечения депрессии за два часа

Специалисты Нанкинского медицинского университета в Китае нашли препарат, который снижает симптомы депрессии за два часа. Результаты работы опубликованы журнале Science.

По словам ученых, традиционные антидепрессанты повышают уровень серотонина в мозге. Однако для эффективного воздействия им требуется несколько недель.

В новой работе специалисты использовали иной подход. Они создали препарат, который влияет не на количество серотонина, а на активность нейронов, которые серотонин улавливают. В результате количество гормона повышается мозге буквально за два часа.