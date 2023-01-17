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3 часа назад

Симптомы, по которым можно отличить сердечный кашель от простуды

Мария Каткова
Денис Прокофьевэксперт

Если у вас есть проблемы с сердцем, то вполне вероятно появление такого симптома, как сердечный кашель. Его легко спутать с обычной простудой, и это может быть опасным. Дело в том, что сердечный кашель говорит о развитии патологии и отеке легких. О том, как отличить сердечный кашель от простуды — в материале “Рамблера”.

Симптомы, по которым можно отличить сердечный кашель от простуды
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

При каких заболеваниях появляется сердечный кашель

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Сердечный кашель появляется при сердечной недостаточности. Она, в свою очередь, может развиваться при следующих заболеваниях: гипертония, инфаркт, ишемическая болезнь, аритмия, миокардит, патологии митрального клапана и пороки сердца.

Кашель появляется из-за раздражения в легких, а оно появляется в результате отека легких. Дело в том, что сердце работает плохо и перестает в нужных объемах “качать” кровь по организму, в результате чего развивается отек.

Симптомы сердечного кашля

В самом начале сердечный кашель появляется только при интенсивной физической нагрузке. Позднее он начинает беспокоить даже при незначительных нагрузках, например, длительной ходьбе или при походе по лестнице. Он сопровождается одышкой и частым дыханием. Кашель усиливается, если человек переходит в лежачее положение.

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Для сердечного кашля характерен сухой кашель без мокроты, также возможно отхаркивание крови.

Помимо этих симптомов, сердечный кашель может сопровождаться посинением губ, болями в области сердца, слабостью и обмороками, а также отеком ног.

Как определить отличие сердечного кашля от ОРВИ

Для того, чтобы понять, что человек страдает сердечным кашлем, необходимо проанализировать симптомы. Например, при ОРВИ у него будут наблюдаться дополнительные признаки простуды: повышение температуры, насморк, боль в горле и так далее. Если их нет, необходимо сделать исследования, которые позволяют выявить проблемы с сердцем.

"Сердечный кашель возникает при определенных видах аритмии и позволяет удерживать человека в сознании. Отличить его очень просто: такой кашель носит эпизодический характер, в то время как при ОРВИ он носит постоянный. Такой кашель никогда не сопровождается выделением мокроты, при сердечном кашле нет патологических изменений легочной ткани, которые фиксируются на флюорографии или рентгенографии. Чтобы установить, что кашель сердечный, нужно сделать ЭКГ и выявить аритмию, которая этот кашель обуславливает"
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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