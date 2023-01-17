Симптомы, по которым можно отличить сердечный кашель от простуды

Если у вас есть проблемы с сердцем, то вполне вероятно появление такого симптома, как сердечный кашель. Его легко спутать с обычной простудой, и это может быть опасным. Дело в том, что сердечный кашель говорит о развитии патологии и отеке легких. О том, как отличить сердечный кашель от простуды — в материале “Рамблера”.

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При каких заболеваниях появляется сердечный кашель

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Сердечный кашель появляется при сердечной недостаточности. Она, в свою очередь, может развиваться при следующих заболеваниях: гипертония, инфаркт, ишемическая болезнь, аритмия, миокардит, патологии митрального клапана и пороки сердца.

Кашель появляется из-за раздражения в легких, а оно появляется в результате отека легких. Дело в том, что сердце работает плохо и перестает в нужных объемах “качать” кровь по организму, в результате чего развивается отек.

Симптомы сердечного кашля

В самом начале сердечный кашель появляется только при интенсивной физической нагрузке. Позднее он начинает беспокоить даже при незначительных нагрузках, например, длительной ходьбе или при походе по лестнице. Он сопровождается одышкой и частым дыханием. Кашель усиливается, если человек переходит в лежачее положение.

Для сердечного кашля характерен сухой кашель без мокроты, также возможно отхаркивание крови.

Помимо этих симптомов, сердечный кашель может сопровождаться посинением губ, болями в области сердца, слабостью и обмороками, а также отеком ног.

Как определить отличие сердечного кашля от ОРВИ

Для того, чтобы понять, что человек страдает сердечным кашлем, необходимо проанализировать симптомы. Например, при ОРВИ у него будут наблюдаться дополнительные признаки простуды: повышение температуры, насморк, боль в горле и так далее. Если их нет, необходимо сделать исследования, которые позволяют выявить проблемы с сердцем.