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49 минут назад

Почему может тошнить по утрам

Мира Маркина
Татьяна Николаевна Бендосенкоэксперт

Тошнота — это тягостное ощущение непрерывного позыва на рвоту. Этот симптом сопровождает большое количество болезней и состояний и может быть как острым, так и хроническим. О чем может сигнализировать тошнота? Рассказала "Рамблеру" врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.

Почему может тошнить по утрам
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, в острых случаях причину тошноты обычно легко выявить. Например, при употреблении недоброкачественной пищи с истекшим сроком хранения возникает пищевое отравление, при котором часто бывает тошнота, нередко в сочетании с рвотой и диареей. Но могут быть менее очевидные причины.

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Болезни органов пищеварения

  • кишечная непроходимость;
  • панкреатит;
  • холецистит;
  • гепатит;
  • язвенная болезнь;
  • функциональная тошнота;
  • функциональная диспепсия;
  • гастроэзофагиальная рефлексная болезнь.

Болезни сердца

  • инфаркт миокарда;
  • сердечная недостаточность.

Болезни центральной нервной системы

  • инсульт;
  • мигрень;
  • эпилепсия;
  • демиелинизирующие заболевания;
  • стрессовые реакции;
  • психиатрические заболевания;
  • тревожные расстройства;
  • депрессия;
  • боль;
  • неврогенная анорексия;
  • нервная булимия;
  • болезни лабиринта уха;
  • укачивание.

Эндокринные заболевания

  • декомпенсированный сахарный диабет;
  • гипертиреоз;
  • гиперпаратиреоз;
  • гипопаратиреоз;
  • недостаточность надпочечников.

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Болезни почек

  • почечная недостаточность.

Побочное действие лекарств

Самой частой причиной тошноты является побочное действие лекарств. Множество различных препараты могут вызвать тошноту. Некоторые примеры: антидепрессанты, антибиотики, витамины, противозачаточные таблетки и обезболивающие, аспирин, нестероидные противовоспалительные средства, гипотензивные препараты, противоаритмические, диуретики, в- блокаторы, дигоксин, противопаркинсонические и противосудорожные средства, сахароснижающие препараты, азатиоприн, сульфасалазин. Пациенты, которые проходят химиотерапию для лечения рака или находятся под послеоперационным наркозом, также часто страдают тошнотой.
Татьяна Николаевна Бендосенко
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула

Когда надо обязательно обратится к врачу? Если тошнота длится дольше одной-двух недель, или имеются такие серьезные симптомы как:

  • боль в груди или животе;
  • рвота кровью или кофейной гущей;
  • стул с кровью или черного цвета;
  • температура тела выше 38 градусов;
  • сильная головная боль;
  • резкая слабость;
  • признаки обезвоживания (жажда, сухость во рту, нарушение сознания, судороги, задержка мочи).

Тошнота имеет множество причин, которые в ряде случаев требуют детального обследования.

Болезни и лекарства,
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