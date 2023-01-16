Почему может тошнить по утрам

Тошнота — это тягостное ощущение непрерывного позыва на рвоту. Этот симптом сопровождает большое количество болезней и состояний и может быть как острым, так и хроническим. О чем может сигнализировать тошнота? Рассказала "Рамблеру" врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.

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По словам медика, в острых случаях причину тошноты обычно легко выявить. Например, при употреблении недоброкачественной пищи с истекшим сроком хранения возникает пищевое отравление, при котором часто бывает тошнота, нередко в сочетании с рвотой и диареей. Но могут быть менее очевидные причины.

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Болезни органов пищеварения

кишечная непроходимость;

панкреатит;

холецистит;

гепатит;

язвенная болезнь;

функциональная тошнота;

функциональная диспепсия;

гастроэзофагиальная рефлексная болезнь.

Болезни сердца

инфаркт миокарда;

сердечная недостаточность.

Болезни центральной нервной системы

инсульт;

мигрень;

эпилепсия;

демиелинизирующие заболевания;

стрессовые реакции;

психиатрические заболевания;

тревожные расстройства;

депрессия;

боль;

неврогенная анорексия;

нервная булимия;

болезни лабиринта уха;

укачивание.

Эндокринные заболевания

декомпенсированный сахарный диабет;

гипертиреоз;

гиперпаратиреоз;

гипопаратиреоз;

недостаточность надпочечников.

Болезни почек

почечная недостаточность.

Побочное действие лекарств

Самой частой причиной тошноты является побочное действие лекарств. Множество различных препараты могут вызвать тошноту. Некоторые примеры: антидепрессанты, антибиотики, витамины, противозачаточные таблетки и обезболивающие, аспирин, нестероидные противовоспалительные средства, гипотензивные препараты, противоаритмические, диуретики, в- блокаторы, дигоксин, противопаркинсонические и противосудорожные средства, сахароснижающие препараты, азатиоприн, сульфасалазин. Пациенты, которые проходят химиотерапию для лечения рака или находятся под послеоперационным наркозом, также часто страдают тошнотой. Татьяна Николаевна Бендосенко Врач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула

Когда надо обязательно обратится к врачу? Если тошнота длится дольше одной-двух недель, или имеются такие серьезные симптомы как:

боль в груди или животе;

рвота кровью или кофейной гущей;

стул с кровью или черного цвета;

температура тела выше 38 градусов;

сильная головная боль;

резкая слабость;

признаки обезвоживания (жажда, сухость во рту, нарушение сознания, судороги, задержка мочи).