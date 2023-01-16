Почему может тошнить по утрам

Тошнота — это тягостное ощущение непрерывного позыва на рвоту. Этот симптом сопровождает большое количество болезней и состояний и может быть как острым, так и хроническим. О чем может сигнализировать тошнота? Рассказала "Рамблеру" врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.
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По словам медика, в острых случаях причину тошноты обычно легко выявить. Например, при употреблении недоброкачественной пищи с истекшим сроком хранения возникает пищевое отравление, при котором часто бывает тошнота, нередко в сочетании с рвотой и диареей. Но могут быть менее очевидные причины.
Самой частой причиной тошноты является побочное действие лекарств. Множество различных препараты могут вызвать тошноту. Некоторые примеры: антидепрессанты, антибиотики, витамины, противозачаточные таблетки и обезболивающие, аспирин, нестероидные противовоспалительные средства, гипотензивные препараты, противоаритмические, диуретики, в- блокаторы, дигоксин, противопаркинсонические и противосудорожные средства, сахароснижающие препараты, азатиоприн, сульфасалазин. Пациенты, которые проходят химиотерапию для лечения рака или находятся под послеоперационным наркозом, также часто страдают тошнотой.