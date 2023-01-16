Синдром Жильбера: что это и чем он опасен

Согласно статистике, синдромом Жильбера страдают до 7-10% населения нашей планеты. Что это за заболевание, как оно проявляется и насколько опасно? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
Синдром Жильбера - это хроническая патология печени, которая связана с нарушением обмена билирубина. Для нее характерно чередование периодов ремиссии и эпизодов желтухи, которые чаще всего провоцируются какими-либо внешними факторами.
Основное проявление синдрома Жильбера - это желтушный оттенок кожи, видимых слизистых оболочек и склер. При этом клинических проявлений может и не быть. Многие медики сходятся во мнении, что синдром Жильбера - это не заболевание, а особенность, которая передается наследственным путем и остается с человеком на всю жизнь.
По словам медика синдром Жильбера не несет никакой опасности для человека. Он не приводит к циррозу и раку печени.