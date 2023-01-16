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1 час назад

Синдром Жильбера: что это и чем он опасен

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Согласно статистике, синдромом Жильбера страдают до 7-10% населения нашей планеты. Что это за заболевание, как оно проявляется и насколько опасно? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Синдром Жильбера: что это и чем он опасен
Фото: unsplash.comunsplash.com

Синдром Жильбера - это хроническая патология печени, которая связана с нарушением обмена билирубина. Для нее характерно чередование периодов ремиссии и эпизодов желтухи, которые чаще всего провоцируются какими-либо внешними факторами.

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Основное проявление синдрома Жильбера - это желтушный оттенок кожи, видимых слизистых оболочек и склер. При этом клинических проявлений может и не быть. Многие медики сходятся во мнении, что синдром Жильбера - это не заболевание, а особенность, которая передается наследственным путем и остается с человеком на всю жизнь.

Синдром Жильбера сложно назвать заболеванием, это врожденный диагноз. Он в первую очередь отражается повышением уровня билирубина. Для того, чтобы подтвердить синдром Жильбера, сдается генетический анализ. И если в анализе подтверждается данный диагноз, соответственно, человек знает, что повышение билирубина не связано с патологией билиарного тракта, с нарушением работы печени, а обусловлено врожденной особенностью, которая приводит к повышению билирубина. И нет никакого смысла его снижать, потому что это не патология.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

По словам медика синдром Жильбера не несет никакой опасности для человека. Он не приводит к циррозу и раку печени.

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Дело в том, что врач, когда возникает подозрение на заболевание печени или билиарного тракта, назначает анализы крови и ультразвук. И анализы крови включают в себя скрининговую панель, в которую входит билирубин. Поскольку у человека он повышен, самое главное для врача - не пропустить какую-то паталогию и не списать все на данный синдром. Поэтому необходимо проводить комплексное обследование с назначением дополнительных показателей, с уточнением возможной вирусной этиологией заболевания, сбором анамнеза. И когда все это будет суммировано, будет четко понятно, что происходит с пациентом. Никаких ограничений по диете по образу жизни для пациента с синдром Жильбера не существует.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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