Синдром Жильбера: что это и чем он опасен

Дело в том, что врач, когда возникает подозрение на заболевание печени или билиарного тракта, назначает анализы крови и ультразвук. И анализы крови включают в себя скрининговую панель, в которую входит билирубин. Поскольку у человека он повышен, самое главное для врача - не пропустить какую-то паталогию и не списать все на данный синдром. Поэтому необходимо проводить комплексное обследование с назначением дополнительных показателей, с уточнением возможной вирусной этиологией заболевания, сбором анамнеза. И когда все это будет суммировано, будет четко понятно, что происходит с пациентом. Никаких ограничений по диете по образу жизни для пациента с синдром Жильбера не существует.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог