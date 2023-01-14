Что делать, если пропал голос

Если у вас пропал голос, это ларингит — воспаление голосовых связок. Они опухают и не могут нормально функционировать, поэтому человек не может звучно разговаривать. Что делать и как вернуть голос? Спросили врача-терапевта Анастасию Тимощенко.

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По словам медика, наиболее частой причиной охриплости или осиплости голоса являются острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), вызывающие отечность области голосовых связок.

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В этом случае, как правило, изменения голоса сопровождаются симптомами интоксикации, слабостью, болью в горле, ощущением першения в горле или даже сухим кашлем. Рекомендован голосовой покой и симптоматическое лечение в виде обильного питья, полоскания горла и применение успокаивающий пастилок.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

В большинстве случае ларингит проходит самостоятельно в течение одной-двух недель. Согласно рекомендациям врачей, это время нужно стараться молчать. Если нарушить запрет и пытаться говорить через силу, можно столкнуться с двумя проблемами: во-первых, голос будет восстанавливаться дольше, а во-вторых, можно повредить голосовые связки и остаться с сиплым голосом.