Что нельзя делать при обморожениях

Первое, что нельзя делать при обморожении, по словам медика, — это растирать пораженные холодом участки тела снегом, так как площадь обморожения при такой мере спасения может только увеличиться.
Второе — это согревать обмороженные участки кожи горячей водой или согревать их непосредственно вблизи огня костра или у горячей батареи. При таком способе возможен только худший результат. Можно довести ситуацию до серьезных ожогов.
Третье — нельзя растирать травмированные холодом участки водкой, спиртом, кремом и другими маслянистым веществами.
Основные симптомы обморожения — это потеря чувствительности пораженных участков кожи, ощущения покалывания, пощипывания в этих участках, синюшность носа и губ, потом озноб, одышка, учащенный пульс в связи с данной стрессовой ситуацией и также изменение цвета кожных покровов в зависимости от степени обморожения. Сначала побеление, покраснение, возникновение волдырей, и уже потом идут третья и четвертая степени — это потемнение и отмирание кожных покровов.
Глущенко Анна СергеевнаВрач ультразвуковой диагностики, хирург федеральной сети медицинских центров Клиника Фомина, г. Воронеж
В первую очередь пострадавшего необходимо согреть, для этого он должен покинуть место воздействия холода, иначе любые действия, будут в дальнейшем бесполезны.
Во-вторых, необходимо снять холодную одежду и обувь, переодеться в теплое белье.
В-третьих, обмороженный участок можно согреть в ванне, но, постепенно повышая температуру воды с 20-25 до 40 градусов в течение 40-50 минут, нежно массируя при этом данную конечность или поражённый участок.
В-четвертых, на данную пораженную поверхность надо наложить любую термоизолирующую повязку, купленную или созданную своими руками.
Далее рекомендуется выпить теплый и сладкий чай. В случае обморожения 3 или 4 степени следует, конечно же, срочно обратиться за медицинской помощью