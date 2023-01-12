Что нельзя делать при обморожениях

Аномальные морозы в России часто приводят к полученным по неосторожности обморожениям. При этом после люди

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Что нельзя ни в коем случае делать, если у вас отмерзли пальцы рук и ног на холоде, и как себе помочь? Спросили врача-хирурга Анну Глущенко.

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Первое, что нельзя делать при обморожении, по словам медика, — это растирать пораженные холодом участки тела снегом, так как площадь обморожения при такой мере спасения может только увеличиться.

Второе — это согревать обмороженные участки кожи горячей водой или согревать их непосредственно вблизи огня костра или у горячей батареи. При таком способе возможен только худший результат. Можно довести ситуацию до серьезных ожогов.

Третье — нельзя растирать травмированные холодом участки водкой, спиртом, кремом и другими маслянистым веществами.

Основные симптомы обморожения — это потеря чувствительности пораженных участков кожи, ощущения покалывания, пощипывания в этих участках, синюшность носа и губ, потом озноб, одышка, учащенный пульс в связи с данной стрессовой ситуацией и также изменение цвета кожных покровов в зависимости от степени обморожения. Сначала побеление, покраснение, возникновение волдырей, и уже потом идут третья и четвертая степени — это потемнение и отмирание кожных покровов.

Глущенко Анна Сергеевна Врач ультразвуковой диагностики, хирург федеральной сети медицинских центров Клиника Фомина, г. Воронеж

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