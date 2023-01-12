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47 минут назад

Что нельзя делать при обморожениях

Мира Маркина
Глущенко Анна Сергеевнаэксперт

Аномальные морозы в России часто приводят к полученным по неосторожности обморожениям. При этом после люди

Что нельзя делать при обморожениях
Фото: unsplash.comunsplash.com

Что нельзя ни в коем случае делать, если у вас отмерзли пальцы рук и ног на холоде, и как себе помочь? Спросили врача-хирурга Анну Глущенко.

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Первое, что нельзя делать при обморожении, по словам медика, — это растирать пораженные холодом участки тела снегом, так как площадь обморожения при такой мере спасения может только увеличиться.

Второе — это согревать обмороженные участки кожи горячей водой или согревать их непосредственно вблизи огня костра или у горячей батареи. При таком способе возможен только худший результат. Можно довести ситуацию до серьезных ожогов.

Третье — нельзя растирать травмированные холодом участки водкой, спиртом, кремом и другими маслянистым веществами.

Основные симптомы обморожения — это потеря чувствительности пораженных участков кожи, ощущения покалывания, пощипывания в этих участках, синюшность носа и губ, потом озноб, одышка, учащенный пульс в связи с данной стрессовой ситуацией и также изменение цвета кожных покровов в зависимости от степени обморожения. Сначала побеление, покраснение, возникновение волдырей, и уже потом идут третья и четвертая степени — это потемнение и отмирание кожных покровов.
Глущенко Анна Сергеевна
Глущенко Анна СергеевнаВрач ультразвуковой диагностики, хирург федеральной сети медицинских центров Клиника Фомина, г. Воронеж

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Первая помощь может выглядеть так:

  1. В первую очередь пострадавшего необходимо согреть, для этого он должен покинуть место воздействия холода, иначе любые действия, будут в дальнейшем бесполезны.
  2. Во-вторых, необходимо снять холодную одежду и обувь, переодеться в теплое белье.
  3. В-третьих, обмороженный участок можно согреть в ванне, но, постепенно повышая температуру воды с 20-25 до 40 градусов в течение 40-50 минут, нежно массируя при этом данную конечность или поражённый участок.
  4. В-четвертых, на данную пораженную поверхность надо наложить любую термоизолирующую повязку, купленную или созданную своими руками.
  5. Далее рекомендуется выпить теплый и сладкий чай. В случае обморожения 3 или 4 степени следует, конечно же, срочно обратиться за медицинской помощью
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