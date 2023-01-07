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1 час назад

Правда ли, что острый аппендицит не имеет симптомов

Даша Краснова
Набокова Олеся Владимировнаэксперт

Воспаление аппендикса без должного лечения может привести к летальному исходу. Чтобы это предотвратить, нужно вовремя обратиться к врачу. Статистика показывает, что именно острый тип чаще всего приводит к экстренной операции. "Рамблер" расскажет, почему он возникает.

Правда ли, что острый аппендицит не имеет симптомов
Фото: unsplashunsplash

Острый аппендицит – острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Его необходимо своевременно диагностировать, чтоб избежать возникновения осложнений: распространения инфекции в брюшной полости, абсцесса, местного или распространенного перитонита и других.

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Основной причиной развития острого аппендицита является нарушение пассажа содержимого из просвета червеобразного отростка. Оно может быть обусловлено копролитами (наличием каловых камней), глистной инвазией, пищевыми массами, лимфоидной гипертрофией, новообразованиями. Содержимое червеобразного отростка, обсемененное патогенной флорой, служит благоприятной средой для развития острого аппендицита.
Набокова Олеся Владимировна
Набокова Олеся ВладимировнаВрач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"

По словам врача, аппендицит может возникнуть в любом возрасте. При этом чаще всего его диагностируют у пациентов в возрасте от 10 до 30 лет. Классическая клиническая картина в виде типичных симптомов отсутствует в 20-33% случаев, также острый аппендицит может "маскироваться" под другие заболевания. Это существенно осложняет диагностику у пожилых пациентов, беременных и женщин детородного возраста.

Почему с возрастом растет живот

Появление боли в правой нижней живота врачи рассматривают как подозрение на аппендицит. Локализация боли зависит от анатомических особенностей расположения аппендикса.

Однако чаще всего пациенты предъявляют жалобы на боль в животе без четкой локализации. Обычно в околопупочной или эпигастральной областях, с потерей аппетита, тошнотой, рвотой или без. В течение нескольких часов, когда в воспалительный процесс вовлекается париетальная брюшина, боль смещается в правый нижний квадрант живота. Общие симптомы аппендицита включают боль в животе приблизительно у 100%, потерю аппетита – у 100%, тошноту – у 90% и миграцию боли в правый нижний квадрант – у 50%. Рвота наблюдается обычно в первые часы заболевания и, как правило, бывает однократной.
Набокова Олеся Владимировна
Набокова Олеся ВладимировнаВрач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"

Что делать, если заподозрили аппендицит

  • При болях в животе неясного генеза лучше всего своевременно обратиться к врачу.
  • До приема врача не принимать спазмолитики, чтобы не испортить клиническую картину и дать врачу поставить точный диагноз.
  • Доктор проведет тщательный осмотр, соберет анамнез и примет решение о вероятности диагноза острого аппендицита.
  • Затем врач назначит дообследование, узи, клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови.
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