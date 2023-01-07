Правда ли, что острый аппендицит не имеет симптомов

Однако чаще всего пациенты предъявляют жалобы на боль в животе без четкой локализации. Обычно в околопупочной или эпигастральной областях, с потерей аппетита, тошнотой, рвотой или без. В течение нескольких часов, когда в воспалительный процесс вовлекается париетальная брюшина, боль смещается в правый нижний квадрант живота. Общие симптомы аппендицита включают боль в животе приблизительно у 100%, потерю аппетита – у 100%, тошноту – у 90% и миграцию боли в правый нижний квадрант – у 50%. Рвота наблюдается обычно в первые часы заболевания и, как правило, бывает однократной.



Набокова Олеся Владимировна Врач-терапевт, кардиолог федеральной сети "Клиника Фомина"