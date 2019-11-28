Почему с возрастом ваш живот растет и как это остановить

Скорее всего вы замечали, что у большинства мужчин и женщин с годами растет живот. И даже если в целом их вес не сильно отклоняется от нормы, а питание ничем не отличается от прошлого, складок на животе все равно не избежать.

Но почему это происходит? Этим вопросом озадачились западные специалисты.

Как выяснил "Рамблер", американские и немецкие ученые доказали, что с возрастом живот начинает расти из-за того, что организм теряет способность сжигать жир по мере старения. Несожженный жир откладывается в мышцах, под кожей и вокруг внутренних органов.

Особенно заметно жир накапливается в брюшной полости, что в итоге может привести к ожирению или диабету второго типа.

Свою теорию эксперты проверили на мышах. Оказалось, что у пожилых особей иммунные В-клетки разрастаются в брюшной полости, что приводит к нарушению метаболизма и воспалительным процессам.

Специалисты отмечают, что это происходит и у молодых, но их организм самостоятельно сокращает B-клетки после выздоровления. С возрастом такая способность теряется.

По словам врачей, среди причин роста живота с возрастом кроме резкого замедления обмена веществ, можно отнести и наследственность.

У женщин по-другому

При этом у женщин возрастной живот возникает и по гормональным причинам. Откладывая жир, организм реагирует на менопаузу. Так, яичники с возрастом выделяют меньше половых гормонов (эстрогена), поэтому эту функцию берут на себя жировые ткани.

Однако специалисты отмечают, что можно самостоятельно компенсировать снижение уровня половых гормонов. Для этого нужно употреблять больше пищи, содержащей фитоэстрогены. В этот список входит соя, бобовые культуры, овощи, семена льна, молочные продукты

Что делать

Основной совет большинства специалистов — здоровый образ жизни. Как бы банально это не звучало, но с годами, чтобы держать себя в форме, вам потребуется гораздо больше усилий, чем в юности.

"Да, можно и нужно следить за правильностью питания, размером порции, заниматься физкультурой, чередуя силовые и кардиотренировки. Эти меры не решат проблему внешнего вида полностью, но позволят вам выглядеть очень неплохо для своих лет…", — советует Памела Пик, доктор медицинских наук и член Американской коллегии терапевтов.

Конечно, следует принять свой возраст, но делать все, что зависит от вас, для поддержания своей наилучшей формы. Специалисты советуют сохранять подвижность и включать в свой график часовые пешие прогулки. Это легко, но эффективно!