Почему перепады настроения должны сильно насторожить вас

Существует распространенное убеждение о том, что деменция возникает только у пожилых людей. Однако на самом деле, это не так. Деменция может возникнуть в любом возрасте. Почему резкая и частая смена настроения – повод обратиться к врачу, читайте в статье “Рамблера”.

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Говоря о диагнозе “деменция”, мы подразумеваем комплекс проблем, который значительно влияет на повседневную жизнь человека и его общее самочувствие. Риск развития этого заболевания действительно увеличивается с возрастом. Однако важно отметить, что деменция не является нормальной частью старения.

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Что конкретно служит триггером для развития заболевания, выясняется индивидуально. Это может быть и болезнь Альцгеймера, и инсульт, и черепно-мозговые травмы, и ВИЧ/СПИД.

Симптоматика деменции тоже может варьироваться от человека к человеку. Однако существуют некоторые общие признаки, которые указывают на наличие заболевания в ранней стадии.

Чаще всего сначала пациенты с развивающейся деменцией жалуются на слабую память.

Кто-то испытывает трудности с запоминанием недавних событий или разговоров, забывает имена знакомых людей или подолгу не может вспомнить названия простых предметов. В худшем случае человек утрачивает способность выполнять рутинные задачи, например, одеваться или следовать рецепту.

Трудности с речью и общением считаются еще одним распространенным ранним симптомом деменции. В такой ситуации человек забывает слова или использует неуместные лексические средства в разговоре, перестает понимать устную или письменную речь.

Если человек испытывает трудности с планированием и организацией задач (чего раньше не было), принятием простых решений – это тоже веский повод насторожиться, как и в случае с эмоциональными перепадами. Ведь порой изменения в настроении и поведении могут быть предвестниками изменения личности. У людей с деменцией часто встречаются:

усиление беспокойства,

депрессивное состояние, апатия,

возбуждение.

Они могут меньше контролировать свои чувства и способы их выражения. Например, начинают слишком бурно реагировать на какие-то вещи или часто раздражаться. А в некоторых ситуациях наоборот – кажутся необычайно отстраненными или незаинтересованными в вещах. Деменция может вызывать у людей чувство незащищенности и потерю уверенности в себе, своих способностях. Они могут чувствовать, что больше не контролируют ситуацию, потому не доверяют своим собственным суждениям.

Поведенческие изменения, параноидальный бред, галлюцинации и длительные периоды крика были описаны Альцгеймером в 1907 году в его первоначальном описании болезни.

По данным Alzheimer Society of Canada, от 40 до 50% пациентов с деменцией страдают от депрессивного расстройства. Депрессия у человека без отягчающего анамнеза лечится терапией (медикаментозной в том числе). Но при наличии деменции такой подход малоэффективен.

У них также могут наблюдаться изменения в характере сна – бессонница преследует их ночью, а днем беспокоит сонливость.

Если вы обеспокоены вероятностью развития деменции, важно обратиться к врачу. Только грамотный специалист поможет оценить факторы риска и обсудить способы их устранения.