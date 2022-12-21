Когда забывчивость должна насторожить вас

Представьте ситуацию: вы едете домой с работы по одному и тому же маршруту в течение последних пяти лет. Но вдруг вы все чаще начали останавливаться на одном и том же перекрестке, изо всех сил пытаясь вспомнить, нужно ли вам повернуть налево или направо. Пора ли бить тревогу? Читайте в статье “Рамблера”.

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Как и любой другой орган, мозг стареет. Нейронные связи утрачиваются. Потому что в клетках мозга становится меньше химических веществ, необходимых для обмена информацией между нейронами. Но не все провалы в памяти связаны с возрастными изменениями. Во многих случаях факторы, влияющие на нее, более тривиальны: это может быть и усталость, и тревога, и рассеянность. Избыток ненужной информации замедляет и затрудняет извлечение определенных воспоминаний.

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К сожалению, не всегда нам решать, что важно и что следует помнить. Наш мозг делает это за нас. В целом он предпочитает сохранять социальную информацию (последние сплетни), но легко отбрасывает абстрактную (например, числа).

Потеря памяти становится проблемой, когда она начинает влиять на вашу обычную повседневную жизнь. Если вы не можете вспомнить, повернуть направо или налево – это нормально. Однако забывать, почему вы находитесь за рулем, куда вы должны ехать или даже как водить – ненормально. Это сигнал к тому, чтобы пройти обследование.

Путь между потерей памяти, связанной со старением, и более серьезной причиной – слабоумием, пролегает через легкие когнитивные нарушения. Они могут оставаться на одном уровне, улучшаться или ухудшаться.

Также их появление указывает на повышенный риск (примерно в три-пять раз) будущих нейродегенеративных заболеваний, в частности, деменции. Это подтверждает статистика. Ежегодно примерно у 10-15% людей с легкими когнитивными нарушениями развивается деменция.

У людей с легкими когнитивными нарушениями способность заниматься обычными делами постепенно ухудшается. Помимо потери памяти наблюдаются проблемы с речью, мышлением и принятием решений.

Проблема с ориентацией считается ранним маркером болезни Альцгеймера – наиболее распространенного типа деменции. Исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ) показали, что области, которые играют ключевую роль в воспоминаниях о нашей пространственной среде, первыми страдают от этого заболевания.

Таким образом, заметное увеличение случаев потери памяти может быть предупредительным сигналом. И потому не будет лишним обратиться за профессиональным медицинским советом, например, к своему терапевту.

Хотя в настоящее время до сих пор нет лекарства от болезни Альцгеймера, раннее обнаружение позволит вам планировать будущее и сохранить качество жизни настолько, насколько это возможно.