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44 минуты назад

Ученые нашли способ замедлить развитие Альцгеймера

Мария Иглина

Неврологи из Техасского университета обнаружили эффективный способ замедлить развитие болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые нашли способ замедлить развитие Альцгеймера
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам ученых затормозить развитие болезни может помочь глубокая стимуляция мозга, которая работает за счет имплантации электродов в конкретные области мозга, благодаря чему происходит подача электроимпульсов.

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В исследовании приняли участие 46 пациентов с легкой формой заболевания. Ученые стимулировали группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также свод мозга. Выяснилось, что пациенты лучше реагировали на лечение при стимуляции этих областей.

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