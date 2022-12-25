Ученые нашли способ замедлить развитие Альцгеймера

Так, по словам ученых затормозить развитие болезни может помочь глубокая стимуляция мозга, которая работает за счет имплантации электродов в конкретные области мозга, благодаря чему происходит подача электроимпульсов.

В исследовании приняли участие 46 пациентов с легкой формой заболевания. Ученые стимулировали группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также свод мозга. Выяснилось, что пациенты лучше реагировали на лечение при стимуляции этих областей.