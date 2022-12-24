Ученые: вирусы в носу вызывают Альцгеймер

Новое исследование Медицинского кампуса Университета Колорадо показало, что вирусы могут вызывать воспаление и нарушать связи между обонятельной системой и частью мозга, связанной с памятью и обучением, что может ускорить развитие болезни Альцгеймера (БА). Выводы ученых опубликованы в журнале "Нейробиология старения". "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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"Мы знаем, что одним из ранних признаков болезни Альцгеймера является потеря обоняния", — объяснил ведущий автор исследования Эндрю Бубак, доктор философии, доцент кафедры неврологии Медицинской школы Университета Колорадо.

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Исследователи сосредоточились на обонятельном тракте, обонятельной луковице и гиппокампе. Они исследовали информационную РНК в ткани мозга шести человек из Колумбии, у которых была семейная болезнь Альцгеймера (FAD), и ткани из контрольной группы без болезни (AD). Они обнаружили признаки вирусной инфекции в обонятельных луковицах группы FAD и воспаления в обонятельном тракте, который несет информацию в гиппокамп. Они также обнаружили измененную миелинизацию в обонятельном тракте. Миелин представляет собой защитный жировой слой вокруг нервов, который позволяет электрическим импульсам проходить быстро и плавно. Если он поврежден, "сигнализация глохнет".

"Эти результаты повышают вероятность того, что вирусная инфекция и связанное с ней воспаление и нарушение регуляции миелинизации обонятельной системы могут нарушать функцию гиппокампа, способствуя ускорению прогрессирования болезни Альцгеймера", — говорится в исследовании.

Автор исследования, Диего Рестрепо, профессор клеточной биологии в Медицинской школе Университета Колорадо, рассказал, что вирусы уже давно подозреваются в том, что они играют роль в проблемах с когнитивными функциями.

"Наша гипотеза состоит в том, что некоторые вирусы ускоряют развитие болезни Альцгеймера... Ускоряет ли потеря обоняния развитие болезни Альцгеймера? Это вопрос.", — сказал Рестрепо.

По словам Эндрю Бубвув, весь обонятельный путь идет к гиппокампу.

"Если вы уменьшите передачу сигналов по этому пути, вы получите меньше сигналов от гиппокампа", — сказал Бубак.

Исследователи рассчитывают в следующий раз сосредоточиться на лучшем понимании взаимосвязи между обонятельной системой и гиппокампом в контексте восприимчивости к вирусам и нейродегенерации.