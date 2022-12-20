Как помочь близкому человеку с болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера, увы, диагностируется все чаще. На данный момент не существует способов вылечить от нее, а близким больного человека зачастую не очень понятно, как себя вести с больным. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как помочь близкому, столкнувшемуся с этим диагнозом, как вести себя и чем облегчить его жизнь, претерпевающую сильные изменения.

Фото: Unsplash Unsplash

Прежде всего следует объяснить, что такое Болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространённая форма деменции (слабоумия), впервые описанная в 1907 году немецким психиатром А. Альцгеймером. При данном заболевании нарастают нейродегенеративные процессы в головном мозге, приводящие к расстройству памяти и высших корковых функций. Болезнь прогрессирует до полного руинирования психики пациента, но, как правило, не носит молниеносного характера, а развивается постепенно. Начало болезни обнаруживается у пожилых людей (старше 65 лет), но бывают и случаи раннего выявления болезни (начиная с 40 лет).

Владимир Белов Медицинский психолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Видео дня

Сегодня нельзя определенно сказать к какой из областей клинической медицины относиться болезнь Альцгеймера. Скорее всего будет правильным предположить, что это «нейропсихиатрическое» расстройство. До определенного периода времени пациент жалуется на легкие нарушения памяти относящихся к «вчерашним» событиям. Прежде забываются незначимые для пациента ситуации, несущественные детали. С трудом больной вспоминает новые имена, прочитанные недавно книги или просмотренные передачи, снижается работоспособность, прежние интересы и хобби уже не так важны.

Вместе с этими общими симптомами появляются и более специфичные – отмечаются все чаще перепады настроения, пациент становится мнительным и тревожным, все сложнее ориентироваться в незнакомой обстановке. В первичном периоде болезни необходимо консультирование специалистов с проведением исследований (МРТ, КТ головного мозга) и различных форм нейропсихологического и патопсихологического тестирования.

Подобные проявления болезни длятся до 5-6 лет, затем начинают нарастать новые когнитивные нарушения, начинает страдать долговременная память, повседневное самообслуживание часто становится совсем невозможным. Формируется выраженная деменция. По мере усугубления процесса у пациента появляется расстройство понимания происходящего вокруг него. Он начинает с трудом ориентироваться в собственной личности, месте своего нахождения во времени и пространстве. Нарушается критика по отношению к собственному состоянию, появляется апатия, сменяющаяся суетливостью, агрессивностью. Часто пациенты не могут назвать предмет, не узнают близких, становятся неряшливыми и совсем не могут себя обслуживать самостоятельно.

Владимир Белов Медицинский психолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

На сегодняшний день терапии, позволяющей остановить данное заболевание, нет. Лечение в большей степени направлено на снижение выраженности когнитивных нарушений. Вместе с тем медикаментозно снижается уровень депрессии, нарушения сна. В определённых случаях седация бреда, и галлюцинаций. Как правило, лечение носит комбинированный характер – фарматерапия сочетается с нелекарственными компонентами и психотерапией.

Что делать, если у близкого диагностировали болезнь Альцгеймера, как правильно себя вести?

Конечно, это серьезное испытание, близким необходимо осознать, что с их родственником будут происходить существенные изменения как в физическом, так и психическом плане. Чем более прогрессирует заболевание, тем сложнее становится уход. Поэтому прежде всего стоит оценить свои силы, и рассмотреть возможность помощи со стороны специалистов.

Владимир Белов Медицинский психолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

На первых этапах болезни следует создать удобный режим, не нарушающий естественного хода жизни заболевшего.

Формирование безопасной среды (например, отключить газ, убрать опасные предметы из его поля зрения) особенно важно, если ваш близкий остается на какое-то время один дома.

Больше беседуйте со своим близким, подсаживаясь поближе, осуществляйте в том числе и тактильный контакт, взяв близкого человека за руку. Это поможет ему сконцентрировать свое внимание на беседе с вами. Говорите медленно, проговаривайте свои слова. Не ждите развернутых предложений, старайтесь задавать наводящие вопросы.

Владимир Белов Медицинский психолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Часто пациенты с этим заболеванием перестают узнавать окружающих, в том числе и самых близких. Могут часто обращаться к человеку давно умершему, принимая вас за него. В этом случае не следует его переубеждать и настаивать на своем. У вас все равно не получится убедить его, а вот стресс вы создадите.

Сохраняйте желание вашего близкого к проявлениям активной деятельности, создавайте условия для реализации оставшихся у него способностей.

Узнайте у своего близкого о его планах или мечтах, возможно их еще можно осуществить, пока болезнь не прогрессирует.

Обратитесь в свои городские социальные службы, возможно, на некоторых этапах вам понадобится дополнительная помощь.

При болезни Альцгеймера, больному по результатам прохождения медико-социальной экспертизы присваивают группу инвалидности. Это позволит родственникам в оформлении и получении средств индивидуальной реабилитации.