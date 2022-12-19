Можно ли заразиться ветрянкой повторно

Ветряная оспа никогда не выбирает сезон – заразиться этим вирусом можно абсолютно в любое время и в любом месте, если произошел контакт с носителем инфекции. Ветрянка передается воздушно-капельным путем довольно легко.

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Закрепилось убеждение, что, чем младше возраст, тем легче переносится ветрянка. Как правило, с этим заболеванием и сталкиваются в детском возрасте, а после организм уже вырабатывает антитела к инфекции и, в таком случае, повторно заразиться уже невозможно. Взрослые тоже болеют, но, только если не переносили вирус в детстве. Однако все чаще появляется информация о случаях повторного заражения.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и спросил, возможно ли такое, а также узнал, как облегчить течение инфекции. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

Безусловно, способы облегчить ветрянку есть. К сожалению, многие врачи считают, что этого сделать нельзя и потому назначают только симптоматическое лечение. На самом же деле, как я считаю, необходимо назначать противовирусный препарат с подключением противогерпетических препаратов. Обязательно проводить дезинтоксикационное лечение посредством приема энтеросорбентов или внутривенного введения капельных растворов на основе янтарной кислоты.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Также следует подключить антигистаминные препараты, чтобы снять зуд и, самое важное, не допустить бактериального заражения самих высыпаний, поэтому мы рассматриваем и антисептики наружного применения, и определенные виды мазей. А в случае, если течение болезни тяжелое, подключается уже и антибиотикотерапия.

Что касается вопроса повторного заражения ветрянкой, есть два варианта. Первый — после перенесенного заболевания держится определенный титр антител, при его падении возможно повторное заражение в случае изменения самого вируса или же на фоне ослабленного иммунитета. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог