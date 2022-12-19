Можно ли заразиться ветрянкой повторно

Ветряная оспа никогда не выбирает сезон – заразиться этим вирусом можно абсолютно в любое время и в любом месте, если произошел контакт с носителем инфекции. Ветрянка передается воздушно-капельным путем довольно легко.
Закрепилось убеждение, что, чем младше возраст, тем легче переносится ветрянка. Как правило, с этим заболеванием и сталкиваются в детском возрасте, а после организм уже вырабатывает антитела к инфекции и, в таком случае, повторно заразиться уже невозможно. Взрослые тоже болеют, но, только если не переносили вирус в детстве. Однако все чаще появляется информация о случаях повторного заражения.
"Рамблер" поговорил с экспертом и спросил, возможно ли такое, а также узнал, как облегчить течение инфекции. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
Также следует подключить антигистаминные препараты, чтобы снять зуд и, самое важное, не допустить бактериального заражения самих высыпаний, поэтому мы рассматриваем и антисептики наружного применения, и определенные виды мазей. А в случае, если течение болезни тяжелое, подключается уже и антибиотикотерапия.
Но зачастую это объясняется очень просто – изначально диагноз скорее всего был поставлен неверно и на самом деле первое заболевание вовсе не являлось ветрянкой.