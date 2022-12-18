Почему возникают прыщи на языке

Появление "прыщей" на языке обычно воспринимается несерьезно. Однако оставлять необычный симптом без внимания противопоказано. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Большинство высыпаний красного, белого или розоватого цвета в ротовой полости по сути прыщами не являются. Воспаление свидетельствует о наличии серьезного стоматологического заболевания.
В 98% случаев патологии лечатся быстро. Например, при банальном механическом повреждении достаточно антисептической обработки. Если речь идет именно о заболевании, важно определить, что именно спровоцировало симптом. Даже аллергия на зубную пасту способна "перекинуться" на корень языка, уздечку или гортань.
Чаще всего врачи встречают стоматит или "болезнь грязных рук", симптомами которого являются маленькие язвы с беловатым налетом. На ранних стадиях болезнь не вызывает неудобств, может незначительно подняться температура. Но по мере развития, конечно, поверхность языка начинает болеть, а лечение может назначить только врач.
Иногда на языке проявляется герпес. Лечение герпесной сыпи во рту антивирусными мазями невозможно, а оставлять его без внимания нельзя. Герпес безобиден только на первый взгляд, на самом деле он в состоянии поразить любую слизистую организма, включая головной мозг.
Поражение грибком обычно замечают, когда прыщиками покрыта вся слизистая ротовой полости. Самостоятельное полоскание антигрибковыми средствами могут снять болезненные ощущения, но чтобы вылечить грибок окончательно, придется обратиться к специалисту.
Как вы видите, причин для возникновения прыщиков на языке очень и очень много, именно поэтому важно лечить их у врача.