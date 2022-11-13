Что о вашем здоровье расскажет цвет языка

Язык человека является не только средством общения, но и отличным индикатором, по которому можно определить состояние своего здоровья. Бариатрический хирург Максим Елисеев в беседе с «Рамблером» рассказал, что о здоровье человека может рассказать цвет этого органа.

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Как отмечает эксперт, язык называют "зеркалом" организма. Этот важный орган хорошо кровоснабжается, за счет чего в нем происходят обменные процессы с огромной скоростью, имеет мощную мускулатуру.

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Так, в норме цвет языка равномерно розовый, без налета, язвочек, эрозий, борозд. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть на язык здорового малыша, отмечает медик. Прежде чем провести осмотр, необходимо выполнить это натощак, утром, после предварительного ополаскивания ротовой полости.

Тонкий белый налет, легко поддающийся очистке, появляющийся на утро после сна, очень часто встречается у взрослых и считается вариантом нормы. Желтый тонкий налет, практически постоянно присутствующий, характерен для курящих лиц и является допустимым.



Если белый налет плотный, плохо поддается очистке, это может говорить о многом: начиная от заболеваний пищеварительного тракта и заканчивая грибковой инвазии на фоне сниженного иммунитета.



Если налет желтый плотный, желто-зеленый, как правило говорит о заболевании желчевыводящей системы.



Алый лакированный язык со следами от зубов, иногда может сулить о недостаточности витаминов группы В.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также состояние языка может указать на наличие неврологических заболеваний. Например, если при осмотре орган дрожит или его кончик смотрит в строну, то это может говорить как о неврологических проблемах, так и о поражении отделов головного мозга. А появление бугорков, уплотнений, белесых образований или пятнышек на поверхности органа может быть признаком рака.