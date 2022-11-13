Что о вашем здоровье расскажет цвет языка

Язык человека является не только средством общения, но и отличным индикатором, по которому можно определить состояние своего здоровья. Бариатрический хирург Максим Елисеев в беседе с «Рамблером» рассказал, что о здоровье человека может рассказать цвет этого органа.
Как отмечает эксперт, язык называют "зеркалом" организма. Этот важный орган хорошо кровоснабжается, за счет чего в нем происходят обменные процессы с огромной скоростью, имеет мощную мускулатуру.
Так, в норме цвет языка равномерно розовый, без налета, язвочек, эрозий, борозд. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть на язык здорового малыша, отмечает медик. Прежде чем провести осмотр, необходимо выполнить это натощак, утром, после предварительного ополаскивания ротовой полости.
Также состояние языка может указать на наличие неврологических заболеваний. Например, если при осмотре орган дрожит или его кончик смотрит в строну, то это может говорить как о неврологических проблемах, так и о поражении отделов головного мозга. А появление бугорков, уплотнений, белесых образований или пятнышек на поверхности органа может быть признаком рака.
Рекомендуется как можно чаще осматривать свой язык, чтобы вовремя обратиться к профильному специалисту за лечением.