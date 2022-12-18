Чем может быть опасно посещение ванной

Когда человек погружается в воду, на него воздействуют три основных фактора: механический, термический и химический. Когда мы говорим о температуре воды, она может быть очень разной. И основные проблемы заключаются в резком перепаде температур. Это контраст, который человек не в состоянии выдержать. Происходит сужение и расширение сосудов, изменяются кровоток, сосудистые реакции. Все это может привести к определенным видам криза. Поэтому людям с ишемической болезнью сердца, хроническим заболеваниями внутренних органов, острыми воспалительными заболеваниями, гипертрофической болезнью не рекомендуется лежать в воде долго, лучше принимать душ.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог