Что может быть лучше, чем посидеть в теплой ванной зимним вечером? Для многих людей это способ расслабиться и перезагрузиться после рабочего дня.
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Кто-то читает в ванне книги, ест фрукты, пьет вино и смотрит сериалы, другие же не могут продержаться и несколько минут, потому что физическое состояние стремительно ухудшается. "Рамблер" расскажет, чем может быть опасно посещение ванной.
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Горячая ванна действительно помогает успокоиться, уменьшает уровень молочной кислоты в мышцах и полезна после интенсивных тренировок, а также выводит из организма токсины вместе с потом. Вместе с этим процедура может обернуться головокружением, потемнением в глазах, человек даже может упасть в обморок.
Сахарный диабет – резкое снижение уровня сахара опасно гипергликемией, головокружением и потерей сознания.
Менструация – интенсивность кровотечения только усилится.
Варикоцеле и мужское бесплоди – от высокой температуры количество и подвижность сперматозоидов снижается.
Беременность – высокая температура может спровоцировать выкидыш.
Цистит и другие инфекционные и воспалительные заболевания мочеполового тракта – тепло способствует росту количества возбудителей и распространению инфекции.
Проблемы с сердцем – пониженное или повышенное давление, аритмии. Если давление ниже, чем 100/60 мм рт. ст., или пульс чаще 90 ударов в минуту, лучше принять душ.
Когда человек погружается в воду, на него воздействуют три основных фактора: механический, термический и химический. Когда мы говорим о температуре воды, она может быть очень разной. И основные проблемы заключаются в резком перепаде температур. Это контраст, который человек не в состоянии выдержать. Происходит сужение и расширение сосудов, изменяются кровоток, сосудистые реакции. Все это может привести к определенным видам криза. Поэтому людям с ишемической болезнью сердца, хроническим заболеваниями внутренних органов, острыми воспалительными заболеваниями, гипертрофической болезнью не рекомендуется лежать в воде долго, лучше принимать душ.