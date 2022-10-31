Диетолог рассказала, когда питьевая вода может быть опасной

Вода может быть не только опорой для здоровья, но и большой проблемой, отмечает диетолог и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. В интервью радио Sputnik эксперт рассказала, почему даже бутилированная вода порой небезопасна.

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По словам эксперта, в составе воды должны быть элементы, соответствующие физиологическому составу крови. Поскольку “на глаз” определить содержание и качество жидкости нельзя, ее рекомендуется отдать для проверки в лабораторию. В особенности, если вы пьете бутилированную или колодезную воду.

“Мышьяк, кадмий – тяжелые металлы, которые попадают в воду из поверхностных слоев почвы. Эта вода при постоянном приеме будет как минимум давать хроническое накопление тяжелых металлов, приводящее к торможению биохимических процессов”, – объяснила эксперт.

В худшем случае человек может столкнуться с отравлением тяжелыми металлами, предупредила эксперт. Если в воде много йода, она становится токсичной.

Избыток кремния в воде может стать причиной нарушения работы мочевыделительной системы и изменения сосудистых стенок.

Что касается минеральной воды, врач напомнила, что пить ее постоянно не стоит. Такой напиток употребляют только по медицинским показаниям.

Нашла минусы эксперт и в системах очистки воды. По ее мнению, чрезмерная фильтрация лишает воду нужных микроэлементов, превращая ее в дистиллированную.