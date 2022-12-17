Что делать если «подсел» на успокоительные

В этом году спрос на успокоительные и снотворные бьет все рекорды. Нестабильность и повышенная тревожность вынуждают людей прибегать к их приему. Но, к сожалению, далеко не все учитывают, что принимать подобные средства без назначения врача, бесконтрольно, как вздумается – опасно для здоровья. Последствия могут быть совершенно разными – от сонливости, раздражительности и когнитивных проблем до серьезной психологической зависимости от седативных препаратов.

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О том, как не попасть на удочку успокоительных средств и что делать, если такое произошло, «Рамблеру» рассказала Наталья Благинина, врач-психиатр, психотерапевт, кмн, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий.

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Снотворные и успокоительные – это в основном химически синтезированные, не всегда безобидные лекарственные препараты, входящие в разные фармакологические группы. Как правило, они обеспечивают стойкий противотревожный, снотворный и седативный эффект. Сегодня они, как никогда, широко применяют при лечении нарушений сна, стресса и повышенной тревожности. Но всегда следует помнить, что категорически нельзя принимать психоактивные препараты без существенных медицинских показаний и без консультации со специалистом. И тем более – заниматься самолечением, приобретая их без рецепта или самостоятельно увеличивать дозировки даже выписанных специалистом препаратов. Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

Попробуем разобраться, при каких «побочных» симптомах от приема снотворных или успокоительных препаратов стоит обеспокоиться.

Прежде всего, проанализируйте, нет ли у вас навязчивого желания принимать препараты без необходимости или увеличивать дозировку, игнорируя указанную схему. Люди нередко начинают злоупотреблять такими препаратами ради эффекта эйфории, а не для того, чтобы уснуть или успокоиться.

Дело в том, что седативные препараты способны влиять на определенные рецепторы головного мозга и вызывать прилив дофамина – так называемого гормона счастья. Как результат, увеличивая дозировку препаратов, человек может испытывать эйфорию или чувство «опьянения».

Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

Бить тревогу также стоит, если вы обнаружите у себя основные признаки злоупотребления снотворными или успокоительными препаратами. Среди них специалисты выделяют:

Трудности с концентрацией внимания и проблемы с памятью.

Заторможенную речь.

Внезапные перепады настроения или сильную раздражительность.

Утомляемость, снижение работоспособности.

Повышенную тревожность или полную апатию.

Ночные кошмары или галлюцинации.

Если вы постоянно принимаете седативные препараты, это может угрожать развитием толерантности к ним – и для достижения желаемого снотворного или успокаивающего эффекта вам уже потребуется постоянное увеличивать дозировку. Одно из самых неприятных последствий такого злоупотребления заключается в том, что при прекращении приема препаратов состояние человека резко ухудшается – возникают тревога и сильная раздражительность. В таком случае человеку хочется снова принять лекарство, чтобы облегчить этот неприятный эффект. Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

Если вы чувствуете, что «подсели» на такие препараты, постарайтесь как можно скорее обратиться к специалисту. Психотерапевт или врач-психиатр с помощью специальных программ смогут помочь вам преодолеть эту неприятную зависимость.

Принимая замещающие средства и получая грамотную симптоматическую терапию, вы сможете постепенно уменьшить дозы седативных препаратов и в результате – полностью отказаться от них или же принимать их в рамках терапии, но уже без «срывов». Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

А если в первое время после этого вас продолжат беспокоить проблемы со сном, чтобы снова не попасть в ту же ловушку со снотворными, специалисты советуют соблюдать режим и обратиться к средствам с натуральным составом, советует эксперт.

Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время и спать не меньше 8 часов. А одновременно справиться со стрессом и восстановить правильную длительность и качество сна помогут безопасные гомеопатические препараты. Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

И, безусловно, не стоит забывать, что одновременно вам необходимо будет начать формировать здоровые повседневные привычки – больше находиться на свежем воздухе, вводить в свою жизнь любые спортивные нагрузки, найти хобби, ставить новые цели – пусть даже самые небольшие. Все это маленькими шагами поможет вам избавляться от стресса и тревог, которые раньше вы подавляли при помощи специальных препаратов.