Новогодний стол при гастрите: как питаться, чтобы не навредить себе

Гастрит — широко распространенное заболевание, которое характеризуется воспалительными или воспалительно-дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка. Если оно находится в стадии обострения перед праздниками, нужно очень внимательно отнестись к своему питанию. Как питаться за новогодним столом? Спросили терапевта, диетолога Ольгу Лушникову.
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Гастриты бывают разные: с повышенной, пониженной и нормальной кислотностью, при каждом есть свои нюансы диеты. Но при любом гастрите есть общие принципы питания: очень важно, чтобы пища была физически, химически и механически щадящей. Питание должно быть частое и дробное, небольшими порциями. Переедание, без которого, к сожалению, не обходятся новогодние праздники у большинства людей, не допустимо при гастрите! Еда должна быть преимущественно теплой (исключается как слишком холодная, так и чересчур горячая еда).
Желательно при обострении гастрита первое время употреблять измельчённую или даже протертую еду. Например, заменить стейк на блюда из рубленного мяса: котлеты, тефтели, фрикадельки на пару.
По словам медика, при обострении гастрита важно исключить продукты, содержащие большое количество неперевариваемой клетчатки. Она может усугубить воспалительный процесс: это отруби, цельные злаки, любые свежие овощи, зелень, фрукты, ягоды. Диетолог порекомендовала заменить их на приготовленные овощи, зелень, фрукты. Например, запеченное яблоко в качестве десерта. Из ягод можно приготовить несладкий компот или, еще лучше, кисель.
Также нужно быть осторожными с хлебобулочными изделиями. Разрешается только немного вчерашнего или слегка подсушенного хлеба из муки тонкого помола. Свежая выпечка, любая сдоба, ржаной хлеб, хлеб с отрубями должны быть исключены.
Очень важны способы приготовления еды: варка, на пару, тушение, запекание без корочки; жареная еда противопоказана, она может спровоцировать еще большее выделение желудочного сока и соляной кислоты, что усугубит воспаление (это особенно важно при гастрите с повышенной кислотностью).
Тем же эффектом обладают крепкие мясные и рыбные бульоны и блюда, приготовленные на их основе. Например, студень или заливное, которые так любят готовить на Новый год, противопоказаны тем, у кого гастрит сопровождается повышенным выделением соляной кислоты, но может быть блюдом выбора для тех, у кого гастрит гипоацидный (с пониженной кислотностью), сочетать его лучше с приготовленными овощами.
газированные напитки (содержащийся в них углекислый газ, соединяясь с водой, образует угольную кислоту, а она, в свою очередь, раздражает слизистую желудка и кишечника),
майонез,
колбасные и копченые изделия,
консервы,
различные специи и приправы (в том числе перец, хрен, имбирь, горчица, чеснок и другие),
кофе,
шоколад,
любые алкогольные напитки.
«Праздничная» тарелка должна выглядеть примерно так: 2/4 любые термически приготовленные овощи, 1/4 приготовленные крупы, 1/4 рыба или блюда из нежирного рубленного мяса/птицы.
Важно переключить фокус внимания на непищевые источники удовольствия! Новогодняя ночь случается один раз в году! И самое главное в эту волшебную ночь — это атмосфера праздника, приятное общение, подарки друг другу, искренние эмоции детей!