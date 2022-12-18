Новогодний стол при гастрите: как питаться, чтобы не навредить себе

Очень важны способы приготовления еды: варка, на пару, тушение, запекание без корочки; жареная еда противопоказана, она может спровоцировать еще большее выделение желудочного сока и соляной кислоты, что усугубит воспаление (это особенно важно при гастрите с повышенной кислотностью).



Тем же эффектом обладают крепкие мясные и рыбные бульоны и блюда, приготовленные на их основе. Например, студень или заливное, которые так любят готовить на Новый год, противопоказаны тем, у кого гастрит сопровождается повышенным выделением соляной кислоты, но может быть блюдом выбора для тех, у кого гастрит гипоацидный (с пониженной кислотностью), сочетать его лучше с приготовленными овощами.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог