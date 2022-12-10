Как связано облысение у мужчин и риск сердечных болезней

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти во всем мире, и многие люди принимают меры предосторожности в отношении своего питания и образа жизни, чтобы снизить риски их развития. Но есть и другие факторы, не зависящие от людей, когда речь идет о повышенном риске, в том числе и густота их шевелюры. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Повышенный уровень стресса и заболевания, такие как диабет и высокое кровяное давление, являются общепризнанными фактами, относящимися к риску сердечно-сосудистых заболеваний.

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Интересно, что могут быть и другие красные флажки, в том числе линия роста волос у мужчин.

Согласно исследованию, выпадение волос может означать нарушение кровообращения, с высокой взаимосвязью между облысением на затылке и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что мужчинам, имеющим в анамнезе как сердечно-сосудистые заболевания, так и раннее выпадение волос, настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность.

Согласно исследованию, проведенному в Токийском университете, линия роста волос у мужчины может быть индикатором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование включало комплексный анализ нескольких опросов, в которых приняли участие около 37 000 человек.

Было обнаружено, что у мужчин, страдающих тяжелым облысением по мужскому типу, риск ишемической болезни сердца на 32% выше, чем у других.

Также было обнаружено, что мужчины, страдающие андрогенетической алопецией, имели повышенный риск развития ишемической болезни сердца, причем наиболее тяжелые случаи облысения возрастали на 48%.

Те, у кого залысины на лбу наряду с алопецией, имели колоссальный 69% повышенный риск ишемической болезни сердца.

Чен Хсин Хунг, врач традиционной китайской медицины в тайваньской клинике китайской медицины Joyful HAN, считает, что причины повышенного риска ишемической болезни сердца у лысых людей могут быть связаны с резистентностью к инсулину, диабетом, хроническим воспалением или чувствительностью к мужским гормонам.