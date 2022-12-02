Три вопроса доктору о простате

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о предстательной железе. На них отвечает заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра "Мединцентра" Елена Соловьева.

Фото: Flickr Flickr

Предстательная железа есть только у представителей сильного пола.

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Предстательная железа (простата) расположена чуть ниже мочевого пузыря у мужчин и окружает верхнюю часть трубки, которая отводит мочу из мочевого пузыря (уретра). Основной функцией простаты является выработка жидкости, которая питает и транспортирует сперму (семенная жидкость).

Предстательная железа по форме и размеру чем-то напоминает каштан. Ее паренхима состоит из многочисленных отдельных слизистых желёз, выводные протоки которых открываются в мочеиспускательный канал в семенном бугорке. Секрет простаты, результат деятельность ацинусов железы, выводится в мочеиспускательный канал во время коитуса.

Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

Какие проблемы с простатой возникают с возрастом

С возрастом простата может стать больше. Это нормальный процесс старения для большинства мужчин.

К 40 годам простата может увеличиться до размера абрикоса, а уже к 60-ти она может быть размером с лимон.

Поскольку она окружает часть уретры, увеличенная предстательная железа может сдавливать эту трубку. Это вызывает проблемы при мочеиспускании.

Возрастные изменения к 50-60 годам:

• Преобладание ткани стромы над железистым компонентом.

• Накопившиеся результаты воспалений и половых инфекции, которые иногда носят скрытый характер.



Кроме того, в этом возрасте статистически увеличивается вероятность выявления аденомы предстательной железы и рака простаты. Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

Какая может быть профилактика

Профилактика болезни предстательной железы – залог прекрасного сексуального долголетия и свободного легкого мочеиспускания.

Если у вас увеличена простата, но симптомы не беспокоят, вам могут посоветовать просто проходить ежегодное обследование, которое может включать различные анализы.

В качестве профилактики врачи рекомендуют изменить образ жизни, сокращая количество выпитого на ночь и перед сном, особенно напитков с алкоголем или кофеином.

Есть ли лечение

Лечение заболеваний предстательной железы представляет полидисциплинарный подход. Уролог, онколог, фтизиатр и даже психиатры в своей повседневной практике сталкиваются с заболеваниями предстательной железы.

В лечении заболевания предстательной железы первостепенное значение имеет срок обращения за медицинской помощью и зависит от четкости и своевременности постановки правильного диагноза.



Лечение заболеваний простаты может быт консервативным (медикаментозным, физиотерапия) или хирургическим, вплоть до удаления простаты с семенными пузырьками. Соловьева Елена Васильевна Заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра»