Три вопроса доктору о простате

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о предстательной железе. На них отвечает заведующая хирургическим отделением Клинико-диагностического центра "Мединцентра" Елена Соловьева.
Предстательная железа есть только у представителей сильного пола.
Предстательная железа (простата) расположена чуть ниже мочевого пузыря у мужчин и окружает верхнюю часть трубки, которая отводит мочу из мочевого пузыря (уретра). Основной функцией простаты является выработка жидкости, которая питает и транспортирует сперму (семенная жидкость).
С возрастом простата может стать больше. Это нормальный процесс старения для большинства мужчин.
К 40 годам простата может увеличиться до размера абрикоса, а уже к 60-ти она может быть размером с лимон.
Поскольку она окружает часть уретры, увеличенная предстательная железа может сдавливать эту трубку. Это вызывает проблемы при мочеиспускании.
Профилактика болезни предстательной железы – залог прекрасного сексуального долголетия и свободного легкого мочеиспускания.
Если у вас увеличена простата, но симптомы не беспокоят, вам могут посоветовать просто проходить ежегодное обследование, которое может включать различные анализы.
В качестве профилактики врачи рекомендуют изменить образ жизни, сокращая количество выпитого на ночь и перед сном, особенно напитков с алкоголем или кофеином.
Лечение заболеваний предстательной железы представляет полидисциплинарный подход. Уролог, онколог, фтизиатр и даже психиатры в своей повседневной практике сталкиваются с заболеваниями предстательной железы.