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50 минут назад

Когда грыжу позвоночника необходимо удалять хирургическим путем

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

В большей степени боли в спине беспокоят тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Сидячая работа легко способна привести к серьезным проблемам со спиной. Но иногда они могут возникнуть и при активном ритме жизни – из-за тех или иных травм. В любом случае позвоночник требует нашего пристального внимания.

Когда грыжу позвоночника необходимо удалять хирургическим путем
Фото: UnsplashUnsplash

Грыжа межпозвоночного диска – одна из опаснейших проблем, связанных со спиной. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, в каких случаях с ней можно справиться только хирургическим путем.

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Грыжей называют состояние, при котором ядра межпозвоночных дисков выпячиваются в позвоночный канал. Это происходит из-за разрушения с какой-либо стороны фиброзного кольца, которое в норме "опоясывает" диск, тем самым равномерно распределяя давление. А диски сами по себе выполняют функцию снижения давления между позвонками.

По статистике больше 80% людей сталкивались в своей жизни с болями в спине и позвоночнике. Одна из частых проблем в этой области – грыжа межпозвоночных дисков. В большинстве случаев при своевременно начатой консервативной терапии удаётся избежать операции.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Необходимость и целесообразность назначения оперативного лечения грыжи, как правило, строится на анализе целой совокупности факторов. Важными критериями для принятия решения станут наличие или отсутствие некоторых неврогических осложнений и других показателей:

  • Потеря чувствительности
  • Нарушения в работе двигательных функций
  • Степень выраженности болевого синдрома
  • Действительное наличие крупных, секвестрированных грыж по данным МРТ.
Стоит отметить, что решение об окончательной необходимости консервативного или оперативного лечения должен принимать соответствующий специалист: невролог, нейрохируг или вертебролог.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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