Что такое гонконгский грипп и чем он опасен

В октябре 2022 года в России были выявлены первые случаи вирус гриппа H3N2, более известного как гонконгский.
Попробуем проанализировать, что нам известно о новом «старом» штамме вируса гриппа. Разобраться с этим нам помогла терапевт Поленова Наталья.
Большинство инфекций, вызванных вирусом A(H3N2), приводили к клинически легким неосложненным заболеваниям верхних дыхательных путей. Преобладающие результаты среди неосложненных случаев пандемии включали недомогание, лихорадку, боли в мышцах, кашель, головную боль, насморк и боль в горле.
Главными факторами смертности при гонконгском гриппе являлись осложнения и обострения основных заболеваний, таких как диабет, сердечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких.
Производители вакцин выпустили первую партию из 110 000 доз пандемической вакцины 15 ноября 1968 г. Затем к пику пандемии в январе 1969 г. 1968 г. стало доступно 15 миллионов доз. После пика спрос на вакцины пошел на убыль. Для большей части населения противопандемическая вакцина была «слишком малой и слишком запоздалой», а влияние вакцины на снижение распространения пандемии было сомнительным. В январе 1969 года производители начали сворачивать производство, и неиспользованная вакцина осталась.
Приближается зима, а с ней и самые холодные месяцы года. Грипп этого сезона может быть особенно опасен. Эксперты по всему миру опасаются сильной волны гриппа в сезоне 2022/2023. Ослабление большей части коронавирусных ограничений может сослужить плохую службу. Было доказано, что правила гигиены, действовавшие в течение последних двух лет, такие как ношение защитных средств для рта и носа, соблюдение дистанции и более частое мытье рук, привели к гораздо меньшему количеству случаев заражения вирусным гриппом, чем в предпандемические зимы. Однако сейчас, на рубеже года, есть основания ожидать сильную волну гриппа, поскольку население длительное время с вирусом гриппа не сталкивалось и, вероятно, имеют меньшую иммунную защиту, чем в годы, когда грипп был широко распространен.
В связи с этим вакцинация против гриппа очень и очень важна в ближайшие несколько месяцев, потому что волна гриппа может совпасть с продолжающейся пандемией Covid-19. Это может стать серьезной проблемой для системы здравоохранения и для населения в целом». Этого необходимо избежать с помощью вакцинации против гриппа.
Минздрав рекомендует проводить ежегодную вакцинацию против гриппа всем детям старше шести месяцев, подросткам и взрослым. Прививка против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации (утвержден приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н). В соответствии с указанным документом бесплатно пройти вакцинацию против гриппа могут следующие категории граждан: