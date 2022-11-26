Что такое гонконгский грипп и чем он опасен

В октябре 2022 года в России были выявлены первые случаи вирус гриппа H3N2, более известного как гонконгский.

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Попробуем проанализировать, что нам известно о новом «старом» штамме вируса гриппа. Разобраться с этим нам помогла терапевт Поленова Наталья.

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Пандемия 1968 года, воспетая В.Высоцким, была вызвана именно вирусом гриппа A (H3N2), состоящим из двух генов вируса птичьего гриппа A, включая новый гемагглютинин H3, но также содержащего нейраминидазу N2 из вируса H2N2 1957 года. Избыточная смертность во всем мире в результате этой вспышки составила 1 миллион человек, причем большая часть пришлась на людей в возрасте 65 лет и старше. Вирус H3N2 продолжает циркулировать по всему миру, как и вирус сезонного гриппа А.

Поленова Наталья Валерьевна Семейный врач, терапевт, кардиолог, детский кардиолог, диетолог

Большинство инфекций, вызванных вирусом A(H3N2), приводили к клинически легким неосложненным заболеваниям верхних дыхательных путей. Преобладающие результаты среди неосложненных случаев пандемии включали недомогание, лихорадку, боли в мышцах, кашель, головную боль, насморк и боль в горле.

Главными факторами смертности при гонконгском гриппе являлись осложнения и обострения основных заболеваний, таких как диабет, сердечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких.

Отдел биологических стандартов Национального института здравоохранения предоставил вакцинный вирус A/Hong Kong/1968 (H3N2) производителям в августе 1968 года. вирус стал доступным. Этот вирус, штамм Aichi из Японии, продемонстрировал превосходный потенциал производства вакцины и был поставлен производителям 9 сентября 1968 г. и включен в состав моновалентной вакцины против пандемического гриппа.

Поленова Наталья Валерьевна Семейный врач, терапевт, кардиолог, детский кардиолог, диетолог

Производители вакцин выпустили первую партию из 110 000 доз пандемической вакцины 15 ноября 1968 г. Затем к пику пандемии в январе 1969 г. 1968 г. стало доступно 15 миллионов доз. После пика спрос на вакцины пошел на убыль. Для большей части населения противопандемическая вакцина была «слишком малой и слишком запоздалой», а влияние вакцины на снижение распространения пандемии было сомнительным. В январе 1969 года производители начали сворачивать производство, и неиспользованная вакцина осталась.

Кокрановский обзор вакцин против гриппа 2007 г. пришел к выводу, что однодозовые или двухдозовые моновалентные пандемические вакцины, использованные в 1968 г., продемонстрировали 65% защиту от ГПЗ, 93% защиту от заражения вирусом гриппа A(H3N2) и 65% защиту от госпитализации. 62 Однако в их обзоре использовалось отдельное исследование для оценки всех исходов, за исключением ГПЗ, который оценивался с использованием четырех исследований, что ограничивало обобщаемость результатов [Jefferson T. O., Rivetti D., Di Pietrantonj C., Rivetti A., Demicheli V. Vaccines for Preventing Influenza in Healthy Adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007; ]

Поленова Наталья Валерьевна Семейный врач, терапевт, кардиолог, детский кардиолог, диетолог

Приближается зима, а с ней и самые холодные месяцы года. Грипп этого сезона может быть особенно опасен. Эксперты по всему миру опасаются сильной волны гриппа в сезоне 2022/2023. Ослабление большей части коронавирусных ограничений может сослужить плохую службу. Было доказано, что правила гигиены, действовавшие в течение последних двух лет, такие как ношение защитных средств для рта и носа, соблюдение дистанции и более частое мытье рук, привели к гораздо меньшему количеству случаев заражения вирусным гриппом, чем в предпандемические зимы. Однако сейчас, на рубеже года, есть основания ожидать сильную волну гриппа, поскольку население длительное время с вирусом гриппа не сталкивалось и, вероятно, имеют меньшую иммунную защиту, чем в годы, когда грипп был широко распространен.

В связи с этим вакцинация против гриппа очень и очень важна в ближайшие несколько месяцев, потому что волна гриппа может совпасть с продолжающейся пандемией Covid-19. Это может стать серьезной проблемой для системы здравоохранения и для населения в целом». Этого необходимо избежать с помощью вакцинации против гриппа.

Минздрав рекомендует проводить ежегодную вакцинацию против гриппа всем детям старше шести месяцев, подросткам и взрослым. Прививка против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации (утвержден приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н). В соответствии с указанным документом бесплатно пройти вакцинацию против гриппа могут следующие категории граждан: