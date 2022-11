Что такое гонконгский грипп и чем он опасен

Кокрановский обзор вакцин против гриппа 2007 г. пришел к выводу, что однодозовые или двухдозовые моновалентные пандемические вакцины, использованные в 1968 г., продемонстрировали 65% защиту от ГПЗ, 93% защиту от заражения вирусом гриппа A(H3N2) и 65% защиту от госпитализации. 62 Однако в их обзоре использовалось отдельное исследование для оценки всех исходов, за исключением ГПЗ, который оценивался с использованием четырех исследований, что ограничивало обобщаемость результатов [Jefferson T. O., Rivetti D., Di Pietrantonj C., Rivetti A., Demicheli V. Vaccines for Preventing Influenza in Healthy Adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007; ]



Поленова Наталья Валерьевна Семейный врач, терапевт, кардиолог, детский кардиолог, диетолог