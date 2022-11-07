Какой грипп будет в этом году

Каждый год врачи прогнозируют, какие штаммы гриппа будут наиболее распространены. В соответствии с этим прогнозом готовятся вакцины.

К какому гриппу готовиться в этом году, "Рамблеру" рассказал эксперт - Максим Елисеев.

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По словам эксперта, штамм вируса гриппа постоянно претерпевает разные мутации, и осенне-зимний период всегда характеризуется вспышками инфицирования гриппом.

Как правило, в первую очередь любой вирусной инфекции подвержены дети, лица пожилого возраста, беременные женщины, лица с ослабленным иммунитетом по ряду причин. Клинически разные вирусы вызывают схожие симптомы: высокая температура, головная боль, ломота в теле, ознобы, сухой кашель.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Как отмечает, Максим Елисеев, заболевание часто начинается достаточно резко.

Какой бы новый штамм не появился, вы должны знать, что первой профилактикой является добровольная вакцинация, что позволяет вашей иммунной системе дать своевременный отпор вирусу при столкновении с ним. В таком случае заболевание протекает в легкой форме. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

В этом году, по словам Максима Елиеева, стоит готовится к появлению гонгконгского штамма.

Гонгконгский грипп будоражит мировое медицинское сообщество неспроста, в виду того, что его вирусный возбудитель оставил отпечаток в истории здравоохранения XX века, вызвав одну из самых опасных эпидемией с высокой летальностью среди заболевших людей. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

И хотя, как говорит Максим Елисеев, симптомы у этого гриппа такие же, как и при любом другом штамме, гонгконгский грипп отличается коротким инкубационным периодом и молниеносным течением.

Мойте руки, соблюдайте личную гигиену, проводите влажную уборку там, где вы часто бываете, избегайте скопления людей, если чувствуете, что заболеваете, то оставайтесь дома.