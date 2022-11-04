Врач объяснила, почему зимой нужна сменная обувь в офисе

В холодное время годы мы начинаем носить теплую обувь, но не все, приходя на работу, ее снимают и переобуваются в более легкие туфли или ботинки. Почему нельзя оставаться в зимней обуви в теплом помещении, объяснила врач-дерматолог Елена Горина в беседе с "Известиями".

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По словам специалиста, все дело в том, что в теплом помещении ноги в зимней обуви начинают потеть. Когда человек выйдет на улицу, влажные ноги начнут быстрее мерзнуть, что чревато переохлаждением и простудами.

Еще одна опасность, о которой предупреждает Елена Горина, - развитие грибковых заболеваний. Теплая обувь в теплом помещении создает идеальные условия для грибков и бактерий.

Врач рекомендует переобуваться на работе, причем сменная обувь должна быть выполнена из натуральных материалов - замши, кожи, нубука или текстиля. В обуви из искусственных материалов нога не дышит, а значит возрастает риск получить грибковое заболевание.