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52 минуты назад

Врач-дерматолог Горина объяснила, почему зимой нужна сменная обувь в офисе

Катя Кобышева

В холодное время годы мы начинаем носить теплую обувь, но не все, приходя на работу, ее снимают и переобуваются в более легкие туфли или ботинки. Почему нельзя оставаться в зимней обуви в теплом помещении, объяснила врач-дерматолог Елена Горина в беседе с "Известиями".

Врач объяснила, почему зимой нужна сменная обувь в офисе
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, все дело в том, что в теплом помещении ноги в зимней обуви начинают потеть. Когда человек выйдет на улицу, влажные ноги начнут быстрее мерзнуть, что чревато переохлаждением и простудами.

Еще одна опасность, о которой предупреждает Елена Горина, - развитие грибковых заболеваний. Теплая обувь в теплом помещении создает идеальные условия для грибков и бактерий.

Мерзнут ноги: на какие заболевания может указывать такой симптом

Врач рекомендует переобуваться на работе, причем сменная обувь должна быть выполнена из натуральных материалов - замши, кожи, нубука или текстиля. В обуви из искусственных материалов нога не дышит, а значит возрастает риск получить грибковое заболевание.

Ранее мы писали, как ухаживать за кожаной обувью, чтоб она не развалилась через сезон.

ЗОЖ,Елена Горина,
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