Мерзнут ноги: на какие заболевания может указывать такой симптом

Случается, что конечностям становится холодно, даже если вы находитесь в тепле. Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался с таким. "Рамблер" решил узнать у эксперта, может ли такое состояние быть симптомом серьезного заболевания.
По словам эксперта, когда мерзнут ноги без реальных на то причин и условий, это говорит о недостаточности кровоснабжения нижних конечностей. Надо помнить, что ноги - самый дальний сосуд от сердца. И как только пациент проявляет такую жалобу, необходимо проверить как венозный, так и артериальный кровоток.
Можно согреть ноги посредством грелок, ванн – это усилит приток крови. Но это будет иметь очень кратковременный эффект.