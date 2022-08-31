Мерзнут ноги: на какие заболевания может указывать такой симптом

Случается, что конечностям становится холодно, даже если вы находитесь в тепле. Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался с таким. "Рамблер" решил узнать у эксперта, может ли такое состояние быть симптомом серьезного заболевания.

По словам эксперта, когда мерзнут ноги без реальных на то причин и условий, это говорит о недостаточности кровоснабжения нижних конечностей. Надо помнить, что ноги - самый дальний сосуд от сердца. И как только пациент проявляет такую жалобу, необходимо проверить как венозный, так и артериальный кровоток.

Как правило, это связано с нарушением кровоснабжения по нижним конечностям. Основным препятствием к кровоснабжению, как правило, является облитерирующий атеросклероз. Причины его формирования - отложение холестерина на стенках сосуда и закупорка этого сосуда. Важно понимать, что если это разовый симптом, необходимо проверить работу сердечно-сосудистой системы. Если же это постоянный симптом, нужно проверять сосуды. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"