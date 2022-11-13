5 проблем в полости рта, к которым ведет плохая гигиена

Гигиена — это направление в медицине, которое рассматривает влияние ухода за собой на развитие заболеваний. "Рамблер" выяснил, к каким проблемам ведет плохая гигиена полости рта.
Причин для появления крови может быть много: нерегулярная гигиена, вредные привычки, зубной налет, старые пломбы. Поэтому важно сначала устранить причину, а затем тщательно следить за гигиеной зубов. Даже если сам зуб еще не начал болеть, а десна кровит, пора обратиться к врачу.
Отсутствие навыков гигиены полости рта приводит к появлению зубного налета, а значит и к последующим заболеваниям. Но сначала вы столкнетесь с неприятным запахом изо рта, появлением желтого налета и пигментации забов. Поэтому так важно научиться пользоваться зубной щеткой, нитью и ополаскивателем для полости рта.
Если между двумя зубами сложно продеть зубную нить, то высока вероятность того, что в этом месте возникнет контактный кариес. Диагностирует и лечит такой вид кариеса врач-стоматолог, однако тщательная чистка зубов поможет предотвратить его развитие.
Колонии бактерий, населяющие полость рта, при недостаточной гигиене попадают в ЖКТ и начинают распространяться там. Самый распространенный пример — гастрит. Поэтому важно бороться с причиной болей в животе комплексно, то есть обязательно посетить стоматолога.
У большинства пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы обнаруживается пародонтит. Почему? Воспаленная десна постоянно кровоточит, организм пытается бороться с этим и вырабатывает больше активных веществ, которые повышают свертываемость крови. Но свертываемость повышается во всем организме, а не только в тканях десны, что и приводит к нарушению работы всей системы.