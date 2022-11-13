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1 час назад

5 проблем в полости рта, к которым ведет плохая гигиена

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Гигиена — это направление в медицине, которое рассматривает влияние ухода за собой на развитие заболеваний. "Рамблер" выяснил, к каким проблемам ведет плохая гигиена полости рта.

5 проблем в полости рта, к которым ведет плохая гигиена
Фото: unsplashunsplash
"Если человек перестает следить за собой, он подвергает себя риску. Например, если человек не следит за гигиеной полости рта, он рискует получить кариозное поражение зубов. Также вероятно образование бактериальных ворот для проникновения инфекции, когда сам человек становится очагом развития бактерий. Это также относится и к кожным покровам. То есть нарушение к правил личной гигиены приводит к развитию бактериального фона, и человек становится распространителем, носителем и домом для бактерий.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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1. Кровоточивость десен

Причин для появления крови может быть много: нерегулярная гигиена, вредные привычки, зубной налет, старые пломбы. Поэтому важно сначала устранить причину, а затем тщательно следить за гигиеной зубов. Даже если сам зуб еще не начал болеть, а десна кровит, пора обратиться к врачу.

2. Зубной налет

Отсутствие навыков гигиены полости рта приводит к появлению зубного налета, а значит и к последующим заболеваниям. Но сначала вы столкнетесь с неприятным запахом изо рта, появлением желтого налета и пигментации забов. Поэтому так важно научиться пользоваться зубной щеткой, нитью и ополаскивателем для полости рта.

3. Кариес

Если между двумя зубами сложно продеть зубную нить, то высока вероятность того, что в этом месте возникнет контактный кариес. Диагностирует и лечит такой вид кариеса врач-стоматолог, однако тщательная чистка зубов поможет предотвратить его развитие.

Стоматолог предупредил об опасности зубных щеток

4. Заболевания желудочно-кишечного тракта

Колонии бактерий, населяющие полость рта, при недостаточной гигиене попадают в ЖКТ и начинают распространяться там. Самый распространенный пример — гастрит. Поэтому важно бороться с причиной болей в животе комплексно, то есть обязательно посетить стоматолога.

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы

У большинства пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы обнаруживается пародонтит. Почему? Воспаленная десна постоянно кровоточит, организм пытается бороться с этим и вырабатывает больше активных веществ, которые повышают свертываемость крови. Но свертываемость повышается во всем организме, а не только в тканях десны, что и приводит к нарушению работы всей системы.

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