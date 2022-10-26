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3 часа назад

Стоматолог Лосев предупредил об опасности зубных щеток

Мария Иглина

Стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев заявил, что старая зубная щетка может стать рассадником инфекций и мешать выздоровлению после ОРВИ, COVID-19 и других болезней. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

По словам медика, даже при тщательном уходе зубная щетка может стать источником бактерий, поскольку регулярно контактирует с зубным налетом.

Стоматолог раскрыл причины чувствительности зубов

Он также отметил, что если человеку удаляют зуб, проводят имплантацию зуба, или пациент лечит пародонтит или гингивит, следует тщательнее мыть свою зубную щетку. А при перенесенных ОРВИ, ангине, коронавирусе и других заболеваниях, зубную щетку необходимо хранить отдельно от остальных щеток.

Владимир Лосев добавил, что зубную щетку нужно менять раз в два-три месяца. Если же это вовремя не сделать, то даже при здоровом образе жизни горло будет регулярно восполяться.

Ранее ученые заявили, что каждому организму нужны клетки-зомби.

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