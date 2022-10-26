Стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев заявил, что старая зубная щетка может стать рассадником инфекций и мешать выздоровлению после ОРВИ, COVID-19 и других болезней. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

По словам медика, даже при тщательном уходе зубная щетка может стать источником бактерий, поскольку регулярно контактирует с зубным налетом.

Он также отметил, что если человеку удаляют зуб, проводят имплантацию зуба, или пациент лечит пародонтит или гингивит, следует тщательнее мыть свою зубную щетку. А при перенесенных ОРВИ, ангине, коронавирусе и других заболеваниях, зубную щетку необходимо хранить отдельно от остальных щеток.