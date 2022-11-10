В каких случаях зубы лечат под общим наркозом

Многие испытывают чувство страха перед посещением кабинета стоматолога не только в детстве, но и будучи уже взрослым человеком. Для кого-то общий наркоз стал бы в таком случае спасением, а кто-то, напротив, избегает подобной анестезии. "Рамблер" узнал у эксперта в области стоматологии, в каких случаях зубной врач может использовать общий наркоз.

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Во-первых, под общим наркозом лечат в детской стоматологии. Эта отрасль на сегодняшний день обязательно должна быть укомплектована аппаратом наркоза, возможно, и седацией, потому что с детьми достаточно тяжело коммуницировать.

Глеб Пекли Основатель студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед

Помимо этого, под наркозом лечат зубы в том случае, если предстоят объемные хирургические манипуляции, такие как пластика кости, изменение положения кости, большая имплантация.

Еще одной причиной может оказаться повышенный рвотный рефлекс. Люди с подобным симптомом тоже очень часто лечатся под наркозом, как и пациенты с дентофобией.

Бывают случаи, когда необходимо провести большой объем операции. Например, подготовить 28 керамических реставраций. Если пациенту требуется провести много времени в кресле, а это тяжело, то в этих случаях тоже показан наркоз.