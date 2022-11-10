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1 час назад

В каких случаях зубы лечат под общим наркозом

Мира Маркина
Глеб Пеклиэксперт

Многие испытывают чувство страха перед посещением кабинета стоматолога не только в детстве, но и будучи уже взрослым человеком. Для кого-то общий наркоз стал бы в таком случае спасением, а кто-то, напротив, избегает подобной анестезии. "Рамблер" узнал у эксперта в области стоматологии, в каких случаях зубной врач может использовать общий наркоз.

В каких случаях зубы лечат под общим наркозом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Во-первых, под общим наркозом лечат в детской стоматологии. Эта отрасль на сегодняшний день обязательно должна быть укомплектована аппаратом наркоза, возможно, и седацией, потому что с детьми достаточно тяжело коммуницировать.
Глеб Пекли
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед

Помимо этого, под наркозом лечат зубы в том случае, если предстоят объемные хирургические манипуляции, такие как пластика кости, изменение положения кости, большая имплантация.

Здоровые зубы — это генетика или правильный уход

Еще одной причиной может оказаться повышенный рвотный рефлекс. Люди с подобным симптомом тоже очень часто лечатся под наркозом, как и пациенты с дентофобией.

Бывают случаи, когда необходимо провести большой объем операции. Например, подготовить 28 керамических реставраций. Если пациенту требуется провести много времени в кресле, а это тяжело, то в этих случаях тоже показан наркоз.

В целом, я рекомендую обходиться без общей анестезии, так как современные методы позволяют достаточно качественно, эффективно и на долгое время обезболить необходимые участки рта. Ведь общий наркоз, при всех его удобствах для врача и пациента, несёт определенные риски.
Глеб Пекли
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед
Болезни и лекарства,
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