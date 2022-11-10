В каких случаях зубы лечат под общим наркозом

Многие испытывают чувство страха перед посещением кабинета стоматолога не только в детстве, но и будучи уже взрослым человеком. Для кого-то общий наркоз стал бы в таком случае спасением, а кто-то, напротив, избегает подобной анестезии. "Рамблер" узнал у эксперта в области стоматологии, в каких случаях зубной врач может использовать общий наркоз.
Помимо этого, под наркозом лечат зубы в том случае, если предстоят объемные хирургические манипуляции, такие как пластика кости, изменение положения кости, большая имплантация.
Еще одной причиной может оказаться повышенный рвотный рефлекс. Люди с подобным симптомом тоже очень часто лечатся под наркозом, как и пациенты с дентофобией.
Бывают случаи, когда необходимо провести большой объем операции. Например, подготовить 28 керамических реставраций. Если пациенту требуется провести много времени в кресле, а это тяжело, то в этих случаях тоже показан наркоз.