Здоровые зубы — это генетика или правильный уход

У каждого из нас разное отношение с зубами: пока одни тратят кучу времени и огромные деньги на посещение врачей, другие ходят лишь на профилактические осмотры. "Рамблер" выяснил, что именно влияет на здоровье зубов.
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Даже при идеальных исходных генетических данных, нельзя отрицать воздействие внешней среды и элементарное старение организма. Поэтому здоровье зубов во многом зависит от правильного ухода, и чем старше человек – тем более явно такая зависимость будет проявляться.
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Правильный уход за полостью рта сокращает риск возникновения кариеса на 80%. Такой профилактический эффект дают две составляющие: регулярная профессиональная гигиена и грамотный домашний уход. Что касается влияния генов , то здесь всё, главным образом, зависит от внешних условий. Если до 25 лет, не прилагая особых усилий по уходу за зубами, человек может сохранить их прочность и здоровый цвет, то после 25, когда во всем организме запускается процесс старения, правильный уход за зубами будет уже просто необходим. Поэтому обязательно нужно как можно раньше начинать ухаживать за своими зубами, чтобы после 25 лет это уже вошло в привычку.
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед
При идеальных состояниях полости рта, саливации слюны, минеральном обмене, диете и иммунной системе наш организм сам должен санировать себя. Но все мы живые люди и не всегда получается продуктивно чистить зубы. У большинства людей страдает правильная техника чистки зубов.
Например, необходимо чистить зубы как минимум 2 раза в день: по утрам после завтрака и вечером перед сном. Из инструментов, которыми можно пользоваться дома, кроме обычной щетки лучше использовать монопучковую – именно она доберется до труднодоступных мест. Также стоит вооружиться зубной нитью, которая поможет прочистить межзубный промежуток, и ежедневно чистить язык скребком.
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед
К тому же, мы живем в активном ритме мегаполиса. Любой стресс и снижение иммунитета будет менять состояние слюны, которая перестает выполнять свои иммунные, бактерицидные и санирующие свойства.
При изменениях состава слюны на зубах один раз в 24 часа минерализуется налет, который через 70 дней превращается в зубной камень, а его механически счистить уже невозможно. Поэтому раз в 3 месяца для профилактики и поддержания здоровья полости рта важно прибегать к услуге профессиональной чистки зубов.
Глеб ПеклиОснователь студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед