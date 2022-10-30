Здоровые зубы — это генетика или правильный уход

Правильный уход за полостью рта сокращает риск возникновения кариеса на 80%. Такой профилактический эффект дают две составляющие: регулярная профессиональная гигиена и грамотный домашний уход. Что касается влияния генов , то здесь всё, главным образом, зависит от внешних условий. Если до 25 лет, не прилагая особых усилий по уходу за зубами, человек может сохранить их прочность и здоровый цвет, то после 25, когда во всем организме запускается процесс старения, правильный уход за зубами будет уже просто необходим. Поэтому обязательно нужно как можно раньше начинать ухаживать за своими зубами, чтобы после 25 лет это уже вошло в привычку.

Глеб Пекли Основатель студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile, стоматолог-ортопед