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51 минуту назад

Зачем детям колют ботокс: видео

Стелла Шмель

Инъекции ботокса – это введение в мышцы ботулинического токсина типа «А», который снижает мышечный тонус. Этот препарат появился в 1970-х годах для лечения косоглазия у меленьких детей, а его разработчиком является врач-офтальмолог.

Затем препарат был продан компании, которая и популяризировала инъекции ботокса в косметологии.

Однако ботулинотерапию до сих пор широко используют в медицине для лечения болезней, а также для облегчения симптомов при церебральном параличе, косоглазии, рассеянном склерозе и многих других недугах.

Подробнее о том, зачем детям колют ботокс, смотрите в видео.

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