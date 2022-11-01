Для чего используется нашатырный спирт на самом деле

Многие знают или видели, как при помощи нашатырного спирта приводят в чувства человека, потерявшего сознание. Однако этот раствор имеет более широкое применение. Подробнее об этом "Рамблеру" рассказал заведующий хирургическим отделение воронежской клиники "РЖД-Медицина", врач общей практики, бариатрический хирург Максим Елисеев.

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Медик также отметил, что нашатырный спирт имеет широкое применение. Эксперт рассказал, что в медицине, в начале развития принципов асептики и антисептики, хирурги обрабатывали этим раствором свои руки перед вмешательствами.

Кроме этого, он рассказал и об одном из самых распространенных применений этого раствора:

Учитывая мощное раздражающее действие, нашатырный спирт рефлеторно возбуждает дыхательных и сосудодвигательный центры — путем вдыхания его паров, тем самым его можно использовать как средство первой помощи при обмороке. Слабый раствор принимают внутрь, что вызывает рвоту.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Елисеев отметил, что химический состав раствора позволяет его также широко использовать в быту. Например, при борьбе с земляными вредителями в саду, очистке ювелирных украшений, для удаления пятен с одежды, очистки мебели, сантехники, мытье стекол.

Кроме этого, нашатырный спирт можно использовать, если потрескались руки или пятки, при избавлении от бородавок, удалении волос, обработке укусов насекомых и даже зубной боли. Однако перед применение стоит проконсультироваться со специалистом. Также, отмечает Елисеев, нашатырный спирт должен быть в каждой домашней аптечке и храниться в недоступном для детей месте.