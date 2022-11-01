Для чего используется нашатырный спирт на самом деле

Многие знают или видели, как при помощи нашатырного спирта приводят в чувства человека, потерявшего сознание. Однако этот раствор имеет более широкое применение. Подробнее об этом "Рамблеру" рассказал заведующий хирургическим отделение воронежской клиники "РЖД-Медицина", врач общей практики, бариатрический хирург Максим Елисеев.
Медик также отметил, что нашатырный спирт имеет широкое применение. Эксперт рассказал, что в медицине, в начале развития принципов асептики и антисептики, хирурги обрабатывали этим раствором свои руки перед вмешательствами.
Кроме этого, он рассказал и об одном из самых распространенных применений этого раствора:
Елисеев отметил, что химический состав раствора позволяет его также широко использовать в быту. Например, при борьбе с земляными вредителями в саду, очистке ювелирных украшений, для удаления пятен с одежды, очистки мебели, сантехники, мытье стекол.
Кроме этого, нашатырный спирт можно использовать, если потрескались руки или пятки, при избавлении от бородавок, удалении волос, обработке укусов насекомых и даже зубной боли. Однако перед применение стоит проконсультироваться со специалистом. Также, отмечает Елисеев, нашатырный спирт должен быть в каждой домашней аптечке и храниться в недоступном для детей месте.