Мелатонин: уловка фармкомпаний или важный гормон

Гормон мелатонин вырабатывается мозгом в “ответ” на темноту. Какую пользу он несет организму и можно ли его назначить себе самостоятельно, расскажет “Рамблер”.
Мелатонин помогает синхронизировать ваши циркадные ритмы. Однако воздействие света в ночные часы может блокировать выработку этого гормона. Что с одной стороны, позволяет нам вести активную жизнь после заката, а с другой – добавляет неприятностей с утра, когда так тяжело проснуться.
В каких случаях сейчас применяют мелатонин?
Его часто назначают людям с тревожно-депрессивном расстройством. Им зачастую трудно заснуть в обычное время и проснуться поутру. Многие не спят до шести часов утра, а затем просыпаются лишь к обеду. Но неясно, перевешивают ли преимущества от приема мелатонина возможный вред. Это предстоит выяснить ученым.
Детям с определенными заболеваниями, такими как атопический дерматит, астма, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или расстройство аутистического спектра (РАС), то есть, более склонным к проблемам со сном также назначают терапевтические дозы мелатонина. А также родителям рекомендуют поработать над формированием привычки, которая будет ассоциироваться с укладыванием спать.
Также мелатонин помогает при джетлаге, а также тревоге накануне операции.
Что касается хронической бессонница, то согласно практическим рекомендациям Американской академии медицины сна и Американского колледжа врачей, недостаточно убедительных доказательств эффективности или безопасности добавок мелатонина при этом недуге. Таким пациентам в первую очередь настоятельно рекомендуют использовать когнитивно-поведенческую терапию в качестве начального лечения. И только после – прибегать к медикаментам.
Исследования показывают, что мелатонин играет и другие важные роли в организме помимо регуляции сна. Однако эти эффекты до конца не изучены.
Недостаточно информации и о возможных побочных эффектах профицита гормона. Краткосрочное использование добавок мелатонина кажется безопасным для большинства людей, но сведений о долгосрочном приеме нет.
Сейчас мелатонин реализуется через аптечные сети как БАД. Со своим рядом противопоказаний, в общем-то типичных для подобных средств:
Не рекомендован прием мелатонина людям с деменцией, а также беременным и кормящим женщинам. Как и в случае со всеми пищевыми добавками, люди, принимающие какие-либо лекарства на постоянной основе, должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием мелатонина. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем назначать курс этой добавки самостоятельно.
Резюмируя, отметим, что прием мелатонина остается не до конца изученным методом коррекции сна. И прибегать ли к искусственной гормональной терапии – вопрос открытый.