Мелатонин: уловка фармкомпаний или важный гормон

Гормон мелатонин вырабатывается мозгом в “ответ” на темноту. Какую пользу он несет организму и можно ли его назначить себе самостоятельно, расскажет “Рамблер”.

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Мелатонин помогает синхронизировать ваши циркадные ритмы. Однако воздействие света в ночные часы может блокировать выработку этого гормона. Что с одной стороны, позволяет нам вести активную жизнь после заката, а с другой – добавляет неприятностей с утра, когда так тяжело проснуться.

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В каких случаях сейчас применяют мелатонин?

Его часто назначают людям с тревожно-депрессивном расстройством. Им зачастую трудно заснуть в обычное время и проснуться поутру. Многие не спят до шести часов утра, а затем просыпаются лишь к обеду. Но неясно, перевешивают ли преимущества от приема мелатонина возможный вред. Это предстоит выяснить ученым.

Детям с определенными заболеваниями, такими как атопический дерматит, астма, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или расстройство аутистического спектра (РАС), то есть, более склонным к проблемам со сном также назначают терапевтические дозы мелатонина. А также родителям рекомендуют поработать над формированием привычки, которая будет ассоциироваться с укладыванием спать.

Также мелатонин помогает при джетлаге, а также тревоге накануне операции.

Что касается хронической бессонница, то согласно практическим рекомендациям Американской академии медицины сна и Американского колледжа врачей, недостаточно убедительных доказательств эффективности или безопасности добавок мелатонина при этом недуге. Таким пациентам в первую очередь настоятельно рекомендуют использовать когнитивно-поведенческую терапию в качестве начального лечения. И только после – прибегать к медикаментам.

Исследования показывают, что мелатонин играет и другие важные роли в организме помимо регуляции сна. Однако эти эффекты до конца не изучены.

Недостаточно информации и о возможных побочных эффектах профицита гормона. Краткосрочное использование добавок мелатонина кажется безопасным для большинства людей, но сведений о долгосрочном приеме нет.

Сейчас мелатонин реализуется через аптечные сети как БАД. Со своим рядом противопоказаний, в общем-то типичных для подобных средств:

аллергия

головная боль

головокружение

тошнота

сонливость

Не рекомендован прием мелатонина людям с деменцией, а также беременным и кормящим женщинам. Как и в случае со всеми пищевыми добавками, люди, принимающие какие-либо лекарства на постоянной основе, должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием мелатонина. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем назначать курс этой добавки самостоятельно.