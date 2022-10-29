Просто бросьте курить: что на самом деле влияет на развитие рака

Все знают, что курение опасно и ведет к раку, но зависимость оказывается гораздо сильнее любых разумных доводов. По статистике, большинство курильщиков, которые уже страдают раком, продолжают курить. "Рамблер" поговорил с врачом-терапевтом Алексеем Жито и узнал, почему сигареты и рак взаимосвязаны.
Курение — более вредная привычка, чем многие думают. Продукты курения отравляют весь организм. Это не только никотин, о котором всем известно. Это огромное количество продуктов горения, которые человек вдыхает при затяжке.
Во время курения человек вдыхает около семи тысяч разных соединений. Более 60 из них являются канцерогенами, которые и приводят к изменениям в клетках, и те могут стать раковыми. Однако никотин не является канцерогеном, он наносит вред сердечно-сосудистой системе и вызывает зависимость.
Влияние курения настолько выражено в развитии онкологии, что даже те люди, которые бросили курить более 10 лет назад, не будут иметь тех же факторов риска по онкологии, что и никогда не курившие пациенты.
Эксперты из Американского общества клинической онкологии раздают пациентам брошюры с премуществами отказа от курения при борьбе с раком.