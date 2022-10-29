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1 час назад

Просто бросьте курить: что на самом деле влияет на развитие рака

Даша Краснова
Жито Алексей Владимировичэксперт

Все знают, что курение опасно и ведет к раку, но зависимость оказывается гораздо сильнее любых разумных доводов. По статистике, большинство курильщиков, которые уже страдают раком, продолжают курить. "Рамблер" поговорил с врачом-терапевтом Алексеем Жито и узнал, почему сигареты и рак взаимосвязаны.

Просто бросьте курить: что на самом деле влияет на развитие рака
Фото: unsplashunsplash

Курение — более вредная привычка, чем многие думают. Продукты курения отравляют весь организм. Это не только никотин, о котором всем известно. Это огромное количество продуктов горения, которые человек вдыхает при затяжке.

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Ученые доказали, что электронные сигареты опасны для сердца.

Во время курения человек вдыхает около семи тысяч разных соединений. Более 60 из них являются канцерогенами, которые и приводят к изменениям в клетках, и те могут стать раковыми. Однако никотин не является канцерогеном, он наносит вред сердечно-сосудистой системе и вызывает зависимость.

"Горение особенно опасно в отношении развития рака: это рак легких, пищевода, ротовой полости и гортани, рак желудка, кишечника, поджелудочной железы, молочных желез и многих других органов".
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Влияние курения настолько выражено в развитии онкологии, что даже те люди, которые бросили курить более 10 лет назад, не будут иметь тех же факторов риска по онкологии, что и никогда не курившие пациенты.

"Это и касается и детей, родившихся в семье курильщиков, и пассивных курильщиков. При курении продукты распада, горения всасываются в кровь. Мы их не только вдыхаем, но и проглатываем. В желудке это все оседает, дальше токсины фильтруются почками и откладываются в мочевом пузыре".
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Эксперты из Американского общества клинической онкологии раздают пациентам брошюры с премуществами отказа от курения при борьбе с раком.

  • Увеличивается продолжительность жизни.
  • Повышается эффективность противоопухолевого лечения: у некурящих в среднем лучше результаты.
  • Реже развиваются осложнения и побочные эффекты, связанные с хирургическим лечением, химиотерапией, лучевой терапией.
  • Сокращается восстановительный период после всех видов лечения.
  • Снижается риск рецидива, возникновения других злокачественных опухолей.
  • Снижается риск развития инфекций на фоне ослабления иммунитета.
  • Становится легче дышать, улучшается самочувствие.
  • Повышается качество жизни.
Болезни и лекарства,
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