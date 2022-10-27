Ученые доказали, что электронные сигареты опасны для сердца

Вейпинг был признан более безопасной альтернативой курению и полезным инструментом для тех, кто пристрастился к курению, чтобы отучить себя от этой привычки.

Фото: Pxhere Pxhere

Однако эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что вейпинг не совсем безопасен, поскольку использование электронных сигарет связано с повышенным риском развития астмы и других заболеваний легких.

Видео дня

Новое исследование показало, что электронные сигареты могут быть опасными для сердца.

Исследование ученых Университета Луисвилля в США показало, что воздействие паров электронных сигарет вызывает у мышей сердечные аритмии в виде преждевременных сердечных сокращений или пропуска сердечных сокращений.

Ученые проверили действие аэрозолей электронных сигарет на мышах, которых поместили в ингаляционные камеры на 90-минутные сеансы.

Они проверили влияние на сердце вдыхания двух основных ингредиентов жидкостей для электронных сигарет — пропиленгликоля без никотина и растительного глицерина — или ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, содержащих никотин.

Для всех аэрозолей электронных сигарет частота сердечных сокращений мышей замедлялась во время воздействия и ускорялась после этого, что указывает на стрессовую реакцию.

Затяжки электронных сигарет из жидкости для электронных сигарет со вкусом ментола или только из пропиленгликоля также вызывали желудочковые аритмии и другие нарушения проводимости в сердце.

«Наши результаты показывают, что краткосрочное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определенных химических веществ в жидкости для электронных сигарет», — объяснил Алекс Карл, доцент кафедры физиологии университета, который руководил исследованием.

По словам ученых, эти результаты показывают, что использование электронных сигарет с определенными ароматизаторами или растворителями может нарушить электрическую проводимость сердца и спровоцировать аритмии.

"Эти эффекты могут увеличить риск фибрилляции предсердий или желудочков и внезапной остановки сердца", — объясняет Карл.

Ученые говорят, что результаты этого исследования важны, потому что они дают новые доказательства того, что использование электронных сигарет может мешать нормальному сердечному ритму, а этого мы раньше не знали.

Это особенно тревожно, потому как наблюдается высокий рост потребления электронных сигарет, особенно среди молодежи в европейских странах.

Поскольку вейпинг не включает горение, как традиционные сигареты, он подвергает пользователей и окружающих воздействию небольшого количества угарного газа, смолы или вызывающих рак нитрозаминов.

«Выводы нашей команды о том, что определенные ингредиенты в жидкостях для электронных сигарет вызывают аритмии, указывают на то, что существует острая необходимость в дополнительных исследованиях воздействия этих компонентов на сердце как у животных, так и у людей», — сказал Карлл.