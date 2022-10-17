Заразный вирус, который может перерасти в рак. ВПЧ: как распространяется и чем лечится

Скорее всего большинство из нас замечали папилломы на своей коже или коже близких людей. Знаете ли вы, что так сказывается вирус папилломы человека (ВПЧ), который на самом деле опаснее, чем кажется. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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ВПЧ — группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, которые поражают эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. По данным ВОЗ, 50-80% людей инфицировано ВПЧ, но лишь 5-10% инфицированных наблюдают клинические проявления заболевания.

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По сути ВПЧ единственный вирус не проникающий в кровь и поэтому он не вызывает дополнительных реакций.

Пока определено 190 разных типов ВПЧ, но их можно разделить на определенные классы. По словам врача-терапевта, эндокринолога Алексея Жито, есть разные группы вируса папилломы человека.

Например, аногенетальная группа. Это заболевание поражают половые органы, прямую кишку и может привезти к онкологии.

Есть также безобидные папилломы, которые могут находиться на шее, на руках и не нести никакой опасности для здоровья.



Часть штаммов ВПЧ может передаваться в ротовую полость, колонизировать слизистые оболочки, гортань и вызывать рак горла. Это может быть папилломатоз связок, человек может из-за этого лишиться голоса. По мере того, как мы открываем новые штаммы ВПЧ, мы видим, что огромное количество пациентов заражены тем или иным штаммом. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Как происходит заражение

Есть несколько способов заражения ВПЧ. Вирус может передаваться от матери к ребенку при рождении, при половом контакте.

Способ заражения это и контактно-бытовой, то есть если происходит контакт двух поверхностей, например, рукопожатие, и у человека есть папилломы на ладонях, второй человек может инфицироваться. Частички вирусов могут оставаться на приборах, предметах, и передаваться.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Если мы говорим про папилломы кожи, их удаление больше носит эстетический характер.

Мы рекомендуем удалять папилломы, если происходит травмирование: цепочкой, застежкой, часами. Мы удаляем подозрительные папилломы: те, которые меняют цвет или кровоточат.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Можно ли вылечить

ВПЧ встраивается в генетический аппарат, излечиться от вируса на данный момент невозможно.

Иногда пациенты по результатам анализа видят, что раньше вирус был, а сейчас его нет. Но отрицательный результат анализа не значит, что вируса нет. Это значит, что он не обнаружен в данном образце. И в следующем он может быть обнаружен.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Как я могу избежать ВПЧ и проблем со здоровьем, которые он может вызвать?

Вы можете предпринять несколько шагов, чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ:

Сделайте прививку. Вакцина против ВПЧ безопасна и эффективна. Он может защитить от заболеваний (включая рак), вызванных ВПЧ, при приеме в рекомендуемых возрастных группах.