Заразный вирус, который может перерасти в рак. ВПЧ: как распространяется и чем лечится

Скорее всего большинство из нас замечали папилломы на своей коже или коже близких людей. Знаете ли вы, что так сказывается вирус папилломы человека (ВПЧ), который на самом деле опаснее, чем кажется. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
ВПЧ — группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, которые поражают эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. По данным ВОЗ, 50-80% людей инфицировано ВПЧ, но лишь 5-10% инфицированных наблюдают клинические проявления заболевания.
По сути ВПЧ единственный вирус не проникающий в кровь и поэтому он не вызывает дополнительных реакций.
Пока определено 190 разных типов ВПЧ, но их можно разделить на определенные классы. По словам врача-терапевта, эндокринолога Алексея Жито, есть разные группы вируса папилломы человека.
Например, аногенетальная группа. Это заболевание поражают половые органы, прямую кишку и может привезти к онкологии.
Есть несколько способов заражения ВПЧ. Вирус может передаваться от матери к ребенку при рождении, при половом контакте.
Если мы говорим про папилломы кожи, их удаление больше носит эстетический характер.
ВПЧ встраивается в генетический аппарат, излечиться от вируса на данный момент невозможно.
Вы можете предпринять несколько шагов, чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ:
Сделайте прививку. Вакцина против ВПЧ безопасна и эффективна. Он может защитить от заболеваний (включая рак), вызванных ВПЧ, при приеме в рекомендуемых возрастных группах.
Пройдите обследование на рак шейки матки. Регулярный скрининг женщин в возрасте от 21 до 65 лет может предотвратить рак шейки матки.