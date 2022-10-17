Вакцины от рака: когда они появятся и как будут работать

Онкологические диагнозы пугают весь мир. Люди даже в 2022 году сталкиваются с болезнями, которым нет лечения. Многие думают о том, как хорошо было бы получить вакцину, которая убережет от рака, как от обычного гриппа. Оказывается, ученые уже сделали большой шаг в этом направлении. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Ученые утверждают, что вакцины против рака могут быть доступны в ближайшие 10 лет благодаря достижениям Covid .

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Угур Сахин и Озлем Туречи, основатели ведущих производителей вакцин против коронавируса BioNTech, заявили, что усовершенствования технологии мРНК-вакцин (мРНК- тип одноцепочечной РНК, участвующей в синтезе белка) во время пандемии помогли ускорить исследования в области противораковых вакцин.

Профессор Тюречи рассказала, как можно перепрофилировать технологию мРНК, лежащую в основе вакцины Covid от BioNTech, чтобы она заставляла иммунную систему атаковать раковые клетки, а не вторгаться в коронавирусы.

Вакцина мРНК Covid работает, передавая генетические инструкции для безвредных шиповидных белков вируса Covid в организм. Инструкции перенимаются клетками, которые производят спайковый белок. Эти белки или антигены затем используются в качестве «плакатов о розыске», сообщая антителам иммунной системы и другим защитным механизмам, что нужно искать и атаковать.

Тот же подход можно использовать, чтобы заставить иммунную систему искать и уничтожать раковые клетки. Вместо того, чтобы нести код, идентифицирующий вирусы, вакцина содержит генетические инструкции для раковых антигенов — белков, которые усеивают поверхности опухолевых клеток.

BioNTech работала над противораковыми вакцинами на основе мРНК до того, как разразилась пандемия, но перед лицом глобальной чрезвычайной ситуации фирма переключилась на производство вакцин против Covid. В настоящее время у фирмы есть несколько противораковых вакцин, которые проходят клинические испытания.

Немецкая фирма надеется разработать методы лечения рака кишечника, меланомы и других видов рака, но впереди ждут серьезные препятствия. Раковые клетки, из которых состоят опухоли, могут быть усеяны множеством различных белков, что чрезвычайно затрудняет создание вакцины, нацеленной на все раковые клетки, а не на здоровые ткани.

BioNTech научилась быстрее производить мРНК-вакцины во время пандемии и лучше понимает, как иммунная система людей реагирует на мРНК. Интенсивная разработка и быстрое внедрение прививки от Covid также помогли регуляторам лекарственных средств решить, как одобрять вакцины.

«Это определенно ускорит разработку нашей противораковой вакцины», — добавила она.

На вопрос, когда многие пациенты во всем мире смогут получить доступ к противораковым вакцинам, профессор Шахин сказала, что это может произойти «до 2030 года».