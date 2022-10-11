В Китае начали лечить рак российским источником нейтронов

"На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь, созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAE Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия на первом пациенте (первом в этой клинике и первом в Китае). Энергия протонного пучка — 2,3 мегаэлектронвольт, ток — восемь миллиампер, время облучения — 45 минут", — говорится в сообщении.