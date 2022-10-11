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21 минуту назад

В Китае начали лечить рак российским источником нейтронов

Мария Иглина

Китайские специалисты начали лечить рак с помощью созданного в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН ускорительного источника нейтронов. Об этом сообщается в Telegram-канале института.

В Китае начали лечить рак российским источником нейтронов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"На ускорительном источнике эпитепловых нейтронов в городе Сямынь, созданном совместно с ИЯФ СО РАН и TAE Life Sciences, проведена бор-нейтронозахватная терапия на первом пациенте (первом в этой клинике и первом в Китае). Энергия протонного пучка — 2,3 мегаэлектронвольт, ток — восемь миллиампер, время облучения — 45 минут", — говорится в сообщении.

Известно, что это позволит быстрее начать лечение пациентов в России.

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Также сообщается, что ускорительный источник нейтронов для проведения доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) планируется поставить в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве в конце 2024 года, а запустят его в начале 2025-го.

Ранее терапевт назвала развивающиеся после 30 болезни.

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