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1 час назад

Какой нетипичный симптом сигнализирует о саркоме мягких тканей

Мира Маркина

Одна из главных опасностей онкологии состоит в том, что на ранних стадиях болезнь может почти не проявляться. Иногда бывает так, что симптомы есть, но они настолько нетипичные, что люди попросту игнорируют их. Один из таких симптомов характерен для саркомы мягких тканей. Подробнее – в материале "Рамблера".

Какой нетипичный симптом сигнализирует о саркоме мягких тканей
Фото: unsplash unsplash

Симптом данного вида рака, которому пациенты часто не придают значения – тупая и ноющая боль в мышцах, возникающая в разных частях тела.

Такая боль может быть как интенсивной, так и едва заметной, но в любом случае чаще всего человек не соотносит ее с раком. Как правило, люди считают, что боль в мышцах вызвана мышечной слабостью, судорогами или излишне активными тренировками.

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Однако на самом деле миалгия может указывать на саркому мышц или мягких тканей.

В данном случае боль возникает вследствие разрастающейся опухоли, которая давит на мышцу. Порой опухоль может также распространяться в кости – это свидетельствует о том, что недуг прогрессирует.

Вот почему эксперты настоятельно советуют: при обнаружении мышечной боли обращайтесь к врачу для установления причин. Если же боль в мышцах все же окажется следствием рака, выявив недуг на ранней стадии, у вас будет гораздо больше шансов победить его и прийти к ремиссии.

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