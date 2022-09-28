Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
2 часа назад

Можно ли пить соду при изжоге: видео

Мира Маркина

Изжога ощущается как жжение, которое возникает за грудиной и поднимается к горлу из за того, что желудочный сок попадает в пищевод и раздражает его стенки. С этим неприятным чувством сталкивался практически каждый. Если у человека возникает изжога хотя бы несколько раз в неделю, это называют гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

В интернете часто советуют от изжоги пить теплую воду с содой. Якобы она нейтрализует желудочный сок и избавляет от чувства жжения. Но так ли это на самом деле и можно ли вообще пить соду при ГЭРБ?

Смотрите видео из TikTok-аккаунта гастроэнтеролога Валерии Скачковой @doctor.skachkova, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Ранее мы показывали ролик врача о том, можно ли при изжоге пить кофе.

Болезни и лекарства,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители