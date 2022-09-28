Можно ли пить соду при изжоге: видео

Изжога ощущается как жжение, которое возникает за грудиной и поднимается к горлу из за того, что желудочный сок попадает в пищевод и раздражает его стенки. С этим неприятным чувством сталкивался практически каждый. Если у человека возникает изжога хотя бы несколько раз в неделю, это называют гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

В интернете часто советуют от изжоги пить теплую воду с содой. Якобы она нейтрализует желудочный сок и избавляет от чувства жжения. Но так ли это на самом деле и можно ли вообще пить соду при ГЭРБ?

Смотрите видео из TikTok-аккаунта гастроэнтеролога Валерии Скачковой @doctor.skachkova, чтобы узнать ответ на этот вопрос.