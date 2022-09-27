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2 часа назад

Как сохранить витамины в шиповнике: видео

Стелла Шмель

Многие знают о полезных свойствах шиповника при простуде. И правда, в шиповнике содержится в несколько раз больше витамина С, чем в апельсине, поэтому он может помочь поддержать иммунитет. Но витамин С очень неустойчив и разрушается при воздействии высоких температур.

Врач Сергей Малоземов рассказал, при каком способе заваривания шиповник сохраняет больше полезных свойств.

Подробнее о том, как лучше заваривать шиповник, смотрите в видео.

Осень традиционно является временем обострения ОРВИ и других простудных заболеваний. Врач рассказала "Рамблеру" несколько правил профилактики болезней, а также дала советы по выбору витаминов.

Болезни и лекарства,Видео,Сергей Малоземов,
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