Как сохранить витамины в шиповнике: видео

Многие знают о полезных свойствах шиповника при простуде. И правда, в шиповнике содержится в несколько раз больше витамина С, чем в апельсине, поэтому он может помочь поддержать иммунитет. Но витамин С очень неустойчив и разрушается при воздействии высоких температур.
Врач Сергей Малоземов рассказал, при каком способе заваривания шиповник сохраняет больше полезных свойств.
Подробнее о том, как лучше заваривать шиповник, смотрите в видео.
Осень традиционно является временем обострения ОРВИ и других простудных заболеваний. Врач рассказала "Рамблеру" несколько правил профилактики болезней, а также дала советы по выбору витаминов.