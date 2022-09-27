Как сохранить витамины в шиповнике: видео

Многие знают о полезных свойствах шиповника при простуде. И правда, в шиповнике содержится в несколько раз больше витамина С, чем в апельсине, поэтому он может помочь поддержать иммунитет. Но витамин С очень неустойчив и разрушается при воздействии высоких температур.