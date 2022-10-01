Упражнения при грыже пищеводного отверстия: видео

Грыжа пищеводного отверстия – это проблема, при которой брюшная часть желудка и пищевода переходят в грудную полость через пищевое отверстие диафрагмы. Осложнением этого заболевания является гастроэзофагеальный рефлюкс. Существует множество факторов, вызывающих грыжу пищеводного отверстия, но самые распространенные причины – неправильная осанка и неоптимальная работа диафрагмы.

Проблема грыжи пищеводного отверстия должна решаться комплексно, и физическая нагрузка стоит в этой схеме далеко не на последнем месте. Врач-реабилитолог Юлия Голубева показала комплекс упражнений, который поможет улучшить самочувствие.

Подробнее о том, как правильно их выполнять, смотрите в видео.