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2 часа назад

Упражнения при грыже пищеводного отверстия: видео

Стелла Шмель

Грыжа пищеводного отверстия – это проблема, при которой брюшная часть желудка и пищевода переходят в грудную полость через пищевое отверстие диафрагмы. Осложнением этого заболевания является гастроэзофагеальный рефлюкс. Существует множество факторов, вызывающих грыжу пищеводного отверстия, но самые распространенные причины – неправильная осанка и неоптимальная работа диафрагмы.

Проблема грыжи пищеводного отверстия должна решаться комплексно, и физическая нагрузка стоит в этой схеме далеко не на последнем месте. Врач-реабилитолог Юлия Голубева показала комплекс упражнений, который поможет улучшить самочувствие.

Подробнее о том, как правильно их выполнять, смотрите в видео.

С наступлением осени многие стремятся укрепить иммунитет с помощью закаливания. Врач рассказала, помогает ли оно на самом деле, и как закаляться правильно.

Болезни и лекарства,Видео,
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