Правда ли, что закаливание помогает от болезней

Приведу примеры моих любимых закаливающих процедур. Начните свой день с контрастного умывания от теплого к прохладному. Каждое умывание завершайте более и более холодной водой. Это готовит вас к адаптированному выходу из теплого помещения на холод. Полоскайте горло, чередуя прохладную и холодную воду, делайте обтирание шеи.



Обливание холодной водой обычно проводят за час до сна. В классическом варианте струи воды направляют в течение 25-30 секунд на нижнюю часть голени и стопы. Начинать стоит с 27-28 градусов, каждые 10 дней делая ее холоднее на 1–2 градуса. Минимально допустимая температура для проведения процедуры – не ниже 10 градусов. Затем следует активно обтереть ноги полотенцем. Мне нравится добавлять к этой процедуре контрастность душа на стопы и выше.



Практиковать хождение босиком лучше в теплое время года – весной. Летом, в начале сентября, когда еще держатся комфортные среднесуточные температуры. Продолжительность процедуры выбирайте с учетом температуры земли. Не только приятно, но и полезно пройтись по росе, воде или сразу после дождя. Кстати, такой вид закаливания еще и отлично сказывается на здоровье стоп.

Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий