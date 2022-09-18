Правда ли, что закаливание помогает от болезней

Наступила осень, а вместе с ней сезон простуд и тренд на закаливание. "Рамблер" выяснил у члена высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Натальи Благининой, помогает ли обливание холодной водой защищиться от болезней.
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Закаливание позволяет усилить устойчивость к холоду, тренируя защитные силы организма. Однако, по мнению Благининой, закаливание стоит рассматривать как комплекс мероприятий, а не приверженность лишь одной процедуре.
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Одним из несомненных плюсов закаливания является повышение неспецифического иммунитета. При этом закаливание является безусловным стрессом для организма, поэтому следует придерживаться ряда правил
Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий
Начинать закаливаться стоит летом, а не сейчас. Осенью и зимой организм перестраивается и адаптируется к изменениям температурного режима. Кроме того, в холодное время года увеличивается вирусная нагрузка и тогда закаливание может навредить.
Практикуйте закаливание ежедневно.
Постепенно увеличивайте интенсивность закаливания, не стоит начинать с интенсивной практики и низких температур.
Внимательно относитесь к состоянию здоровья и учитывайте индивидуальные особенности организма.
Старайтесь не допускать перерывов в процедурах, если же пришлось сделать паузу, начинайте с щадящих температурных нагрузок, а затем ритмично наращивайте их интенсивность.
Воспринимайте процедуры позитивно!
Существует несколько видов закаливания. Пассивное – характерно для тех, кто живет на территориях, где сохраняются преимущественно низкие температуры, активное – когда человек сознательно проводит закаливающие процедуры. Кроме того, закаливание может быть местным, которое касается отдельных частей тела (в основном конечностей), так и общим – на все тело.
Можно выбрать форму закаливания, которая подходит именно вам, и помимо пользы будет доставлять удовольствие – обливание или обтирание, воздушные ванны, хождение босиком по холодной траве или более экстремальные формы, к которым прибегать стоит лишь подготовленным людям. Начиная практиковать закаливание, объективно оценивайте собственное состояние здоровья, индивидуальную реакцию на низкие температуру, уровень физической подготовки. Учитывайте возраст и пол.
Приведу примеры моих любимых закаливающих процедур. Начните свой день с контрастного умывания от теплого к прохладному. Каждое умывание завершайте более и более холодной водой. Это готовит вас к адаптированному выходу из теплого помещения на холод. Полоскайте горло, чередуя прохладную и холодную воду, делайте обтирание шеи.
Обливание холодной водой обычно проводят за час до сна. В классическом варианте струи воды направляют в течение 25-30 секунд на нижнюю часть голени и стопы. Начинать стоит с 27-28 градусов, каждые 10 дней делая ее холоднее на 1–2 градуса. Минимально допустимая температура для проведения процедуры – не ниже 10 градусов. Затем следует активно обтереть ноги полотенцем. Мне нравится добавлять к этой процедуре контрастность душа на стопы и выше.
Практиковать хождение босиком лучше в теплое время года – весной. Летом, в начале сентября, когда еще держатся комфортные среднесуточные температуры. Продолжительность процедуры выбирайте с учетом температуры земли. Не только приятно, но и полезно пройтись по росе, воде или сразу после дождя. Кстати, такой вид закаливания еще и отлично сказывается на здоровье стоп.
Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий
Закаливание – это целая система воздействий на организм естественных, близких к природным факторов. Они стимулируют защитные силы иммунитета, помогают справляться с инфекциям, нормализуют обмен веществ и повышают адаптационные возможности организма.
Но также простым, но эффективным и естественным решением в повседневном укреплении иммунитета может стать использование специальных безопасных препаратов и эфирных масел. Обычно к эфирным маслам с иммуностимулирующим свойствами относят масла эвкалипта, мяты, можжевельника, шалфея, чайного дерева.
Также в качестве дополнительной поддержки иммунитета можно рассмотреть фитопрепараты, витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты и жирные кислоты Омега-3.